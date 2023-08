Movistar incorpora a su plantilla a la británica Claire Stels

Morella (Castellón), 30 ago (EFE).- La británica Claire Steels, corredora todoterreno top-20 en el Tour y la Vuelta en 2023, ha firmado con el Movistar Team para las siguientes tres temporadas, según informa la formación española.

Claire Steels (Bourne, 1986), procede del equipo Israel - Premier Tech Roland, y anteriormente ha destacado en otras disciplinas deportivas como le duatlón y el atletismo antes de permanecer cuatro campañas en equipos UCI.

Sus primeras tres ya fueron en España: formó parte del Sopela Women's Team, donde, a numerosos triunfos en pruebas del Torneo Euskaldun, sumó una creciente experiencia internacional y una autoridad dentro del pelotón -buena escaladora y contrarrelojista- que supo hacer valer en su espectacular 2023.

La última temporada de Steels -que reside durante gran parte del año en Mallorca- le ha visto vencer en la prueba femenina de la Volta a Catalunya, fue tercera en la internacional de Durango; subcampeona nacional de ruta; sexta en la Vuelta a Suiza, novena en el Trofeo Binda; undécima en el UAE Tour y top-20, decimoquinta y decimoctava, respectivamente- en dos Grandes Vueltas: La Vuelta y el Tour de Francia.

"No me esperaba evolucionar en la forma en la que lo he hecho como deportista en estos últimos años. He disfrutado en cada disciplina en la que he estado, buscando la motivación en la vida y en el deporte en ser mejor cada día. Pero llegar a ser ciclista profesional, y formar ahora parte de uno de los mejores equipos del WorldTour es todo un sueño", dijo la británica. EFE

