La mayoría de aplicaciones de citas no contemplan la identidad de género, según un estudio

Barcelona, 30 ago (EFE).- La mayoría de aplicaciones móviles de citas no tienen en cuenta la identidad de género, según un estudio de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, que ha analizado el comportamiento de una docena de estas herramientas en este sentido y sus implicaciones para las personas que las utilizan.

La principal conclusión del trabajo es que las aplicaciones "todavía se mantienen cercanas al sistema binario de género tradicional" y que "sólo algunas rompen con las identidades de género estáticas al ofrecer una lista de categorías de género e identidad sexual", ha indicado la URV.

La investigadora Giulia Campaioli ha llevado a cabo el estudio, basado en las aplicaciones Grindr, Tinder, Badoo, Once, happn, Feeld, Romeo, Her, Zoe, OkCupid, LOVOO y Taimi, las cuales recorrió como una nueva usuaria que registraba una cuenta.

En esa inmersión, la investigadora clasificó las aplicaciones en tres grupos: "binarias", que mantienen una comprensión de género claramente binaria y estática; "list", que proporciona identificadores de género plurales y dinámicos y, por último, "ternary", que ofrece identificadores de géneros y sexualidad diversos, pero que también obliga a las personas que utilizan las aplicaciones a decidir si quieren ser incluidas en las búsquedas de hombres o mujeres.

Durante su estudio, la investigadora comprobó que, cuando se trata de sexualidad, aunque los usuarios puedan seleccionar una etiqueta de identidad sexual de una lista, se ven obligados a elegir una de las tres opciones para los perfiles que deseen ver: hombres, mujeres o ambos.

Según el estudio, las aplicaciones de citas ofrecen a los usuarios la capacidad de modificar sus identificadores de sexualidad, excepto las clasificadas dentro del grupo binario, que no permiten que estas personas cambien su género sin buscar ayuda del servicio de atención al cliente.

Esta opción de diseño, según la autora del estudio, pretende evitar que los hombres que estén frustrados con restricciones de mensajería puedan eludir las limitaciones adoptando temporalmente una etiqueta de género femenino.

Por otra parte, el resto de aplicaciones permiten a los usuarios cambiar su identidad de género al menos en dos ocasiones, lo que refleja "una comprensión más flexible y dinámica de la identidad de género", según Giulia Campaioli.

El estudio también concluye que aplicaciones populares como Tinder y Badoo agrupan las identidades "no conformes" con una categoría llamada "otra", por lo que "realmente no admite identificación no binaria, puesto que los usuarios se ven obligados a seleccionar un género alineado que informa al algoritmo" y que excluye al resto de géneros, considera una identidad propiamente, ha indicado Campaioli. EFE

