Junta de Andalucía pide a Ribera apostar "por el diálogo y no confrontación" sobre Doñana tras la petición de la Unesco

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha animado este miércoles a la vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a apostar "por el diálogo y no por la confrontación" en torno al parque de Doñana después de que la Unesco haya solicitado a España, antes del 1 de diciembre de 2024, un informe actualizado sobre el estado de conservación de dicho espacio natural, y que impulse "con urgencia" las medidas de protección implementadas de la misión de Monitoreo Reactivo de 2020 sobre los acuíferos. En un apunte en su cuenta de 'X' --la red social antes llamada Twitter--, el consejero portavoz del Gobierno andaluz ha replicado así a la ministra para la Transición Ecológica en funciones, que por la misma vía se ha hecho eco este miércoles de dicha petición de la Unesco. Dicho organismo de las Naciones Unidas ha advertido a España de que, si no implementa dichas medidas de protección en Doñana, "podría crear las condiciones para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro", al tiempo que ha pedido el cierre de todos los pozos ilegales y ha expresado "su máxima preocupación" por la proposición de ley (PDL) de la Corona Norte registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz para la regulación de zonas regables en el entorno del parque nacional. Teresa Ribera ha alertado de esta "nueva advertencia" de la Unesco y ha manifestado desde dicha red social que "hay cosas importantes que no debemos poner en riesgo", así como ha considerado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "también debe actuar frente a las amenazas que se ciernen sobre Doñana". "Puede empezar enterrando definitivamente su ley de ampliación de regadíos", ha apostillado la vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones. Ramón Fernández-Pacheco ha respondido a ese comentario de la ministra indicándole que "Doñana está a la espera de que las inversiones prometidas por Pedro Sánchez en 2018 sean realidad y que los agricultores del Condado puedan disponer de aguas superficiales del trasvase y no del acuífero". "Apostemos por el diálogo y no por la confrontación", ha sentenciado el consejero andaluz de Medio Ambiente y portavoz de la Junta para finalizar su respuesta a Teresa Ribera.