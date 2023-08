El jefe de Gobierno de Andorra se verá con Aragonés el 5 de septiembre y exigirá un mínimo de catalán para ser residente

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, se desplazará el próximo martes 5 de setiembre a Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. Según ha anunciado este miércoles el ministro portavoz del ejecutivo andorrano, Guillem Casal, este será "el tercer encuentro al más alto nivel" entre Andorra y Cataluña, después que se institucionalizaran los contactos en 2021. Casal ha detallado que la reunión tiene como objetivo tratar "asuntos bilaterales y de colaboración" entre dos territorios vecinos. El ministro portavoz ha recordado que la última reunión tuvo lugar en Andorra el febrero del 2022 y tanto Espot como Aragonés valoraron de forma "muy positiva" la celebración de estos encuentros para abordar cuestiones de interés común. CATALÁN MÍNIMO Preguntado por el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo y que, según avanzó el Diari d'Andorra, exigirá un nivel mínimo de catalán para poder obtener y renovar el permiso de residencia en Andorra, Casal ha indicado que el Gobierno prevé aprobarlo "durante el mes de septiembre" y posteriormente pasará a trámite parlamentario. El ministro no ha querido dar más detalles del texto, remitiendo a la comparecencia que prevé llevar a cabo la ministra de Cultura, Juventud y Deportes para darlo a conocer. Según el Diari d'Andorra, el requisito de conocimiento de la lengua propia será "muy básico", inferior al nivel A2. Las personas que no lo puedan acreditar deberán realizar "un curso de 30 horas" en los centros de catalán del país antes de poder recibir la tarjeta de residencia. El objetivo de la ley es "garantizar una expresión mínima" en el idioma oficial por parte de todos los ciudadanos del país que pueda comportar una mejora en la atención al público en catalán, y la voluntad del Ejecutivo seria aplicarlo en 2024, cuando se calcula que van a renovarse "unos 3.000" permisos de residencia. EMPRESARIOS Casal ha expresado su voluntad de "tranquilizar" a las empresas del sector servicios acerca de la nueva normativa, después de que la patronal haya manifestado cierta inquietud por las dificultades que puede suponer a la hora de contratar trabajadores en un contexto en que aseguran que ya no tienen facilidades para encontrar personal. Casal ha asegurado que el Gobierno "es conocedor" de la necesidad de proteger el catalán pero que también son conscientes, según sus palabras, que el país vive del sector servicios. Ha afirmado que pondrán "las dosis de realismo político necesario" para encontrar el punto medio entre la preservación de la lengua oficial y la importancia, literalmente, del sector servicios.