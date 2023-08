Edgar (Almería) y Fede San Emeterio (Cádiz), un partido de sanción

Madrid, 30 ago (EFE).- Edgar González y Fede San Emeterio, jugadores del Almería y el Cádiz, respectivamente, han sido sancionados con un partido de suspensión por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Ambos fueron expulsados en el encuentro que enfrentó a ambos equipos en el Nuevo Mirandilla, Edgar por doble amonestación y Fede San Emeterio con roja directa. El Comité ha desestimado las alegaciiones presentadas por el club almeriense.

Así mismo, han sido amonestados por realizar observaciones, gestos o reparos al equipo arbitral los entrenadores del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre, del Almería, Vicente Moreno, y Luis García Plaza, del Alavés.

Mientras, Víctor Orta, director deportivo del Sevilla, ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión en aplicación del artículo 124. Según el acta del colegiado, al acabar el choque y en el túnel de vestuarios le dijo a los árbitros: "Si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, eres un cagón".

En cuanto a la tercera jornada de Segunda, también han sido sancionados con un partido de suspensión Jaime Seoane (Oviedo) por doble amonestación, y a Ángel Rodríguez (Tenerife) por producirse de forma violenta con ocasión del juego. EFE

jap/nam