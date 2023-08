AVT avisa que Otegi puede ser lehendakari y que habrá excarcelación de presos de ETA previa derogación de "leyes claves"

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha avisado este miércoles que la probabilidad de que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sea lehendakari "es muy alta" y que, en paralelo, la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno puede conllevar una excarcelación de presos de ETA porque se derogarán varias "leyes claves". En concreto, la AVT ha citado la derogación del Código Penal de 2003, que implica el cumplimiento íntegro de las condenas, y la ley que imposibilita que los presos etarras se descuenten las condenas cumplidas en Francia. "Todas estas derogaciones permitirán ir vaciando las cárceles paulatinamente", ha denunciado en un hilo en la red social X, recogido por Europa Press. La asociación de víctimas ha recordado la derogación de la política de dispersión en la última legislatura, que ha facilitado que todos los presos etarras estén ya en cárceles del País Vasco y Navarra, advirtiendo que ahora exigirán la "derogación de algunas leyes claves". NO SORPRENDE LA CANDIDATURA DE OTEGI La asociación ha reaccionado de esta forma después de que Otegi dijera que será el candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vasca si EH Bildu así lo decide. Además, aseguró que aspiran a ganar el Gobierno Vasco, "sin ansiedades ni especiales obsesiones ni especiales prisas", y que Sánchez tiene que abordar "el modelo territorial" y el fin de "las políticas de excepción que todavía se aplican" a los presos de ETA. "El hecho de que Otegi se postule como candidato no nos sorprende. Siempre hemos tenido claro que, cumplida su inhabilitación, esta sería su intención", ha señalado la AVT. La asociación ha añadido que "lo que verdaderamente" les preocupa es que una vez que Sánchez y el PSOE "han blanqueado a Bildu reconociéndoles no solo como una agente político válido, sino como socios para gobernar, la probabilidad de que pueda llegar a ser lehendakari es muy alta". HOJA DE RUTA PARA VACIAR LAS CÁRCELES "La hoja de ruta para vaciar las cárceles marcada por el entorno de ETA, tanto por Bildu como por asociaciones que defienden a los presos, siempre ha sido muy clara y nosotros llevamos meses advirtiendo de ello", ha recordado la AVT. En febrero de 2022, la AVT ya denunció que el Gobierno estaba dispuesto a cambiar la ley 7/2014, que impide a los etarras acogerse a una normativa europea de 2008 para descontarse los años de prisión si ya se ha cumplido condena en otro país de la Unión Europea. La asociación de víctimas asegura que seguirán "vigilantes para evitar que esto ocurra" y para reclamar el cumplimiento íntegro de las condenas. "Ni un día más, pero tampoco ni un día menos", ha terciado.