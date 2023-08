Temas del día de EFE España del miércoles 30 de agosto de 2023

GOBIERNO INVESTIDURA

Madrid - El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reúne con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a instancias del candidato a la investidura, que abre así la ronda de contactos con los dirigentes políticos de cara a un debate para el que no cuenta con los apoyos suficientes para ser elegido, a falta de cuatro votos.

UE DEFENSA

Toledo - Los ministros de Defensa de la Unión Europea abordan en la reunión informal que se celebra en Toledo la agresión rusa en Ucrania y la situación en Níger tras el golpe de Estado en ese país africano.

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato adelantado del IPC de agosto, después de que en julio la inflación se acelerara al 2,3 %, impulsada por el encarecimiento de los carburantes.



ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - La luz ha logrado esquivar las temperaturas récord de agosto tras registrar un precio medio cercano a los 96 euros el megavatio hora (MWh), algo menos de una tercera parte de lo que se pagó en el mismo mes del año anterior, que fue el más caro de la historia.

REFORESTACIÓN INCENDIOS

Madrid- La regeneración natural y la selvicultura preventiva son claves para poder recuperar los bosques y espacios naturales calcinados por los incendios producidos en España, que ya suman 6.012 este año, según explican a EFE varios expertos consultados tras el último gran fuego, el de Tenerife, que afectó a unas 14.000 hectáreas

FORMACIÓN PROFESIONAL

Madrid - Las comunidades comienzan a implantar de forma gradual la nueva Formación Profesional a partir de este curso 2023-24, reforzando la oferta de las titulaciones y el número de plazas e impulsando la modalidad dual -que conjuga la enseñanza con las prácticas en empresas-, una de las principales novedades de la ley de FP. Por Marina Segura.

MUÑOZ MOLINA

Madrid - El escritor y académico Antonio Muñoz Molina regresa a la ficción con su novela "No te veré morir", la historia de una pasión frustrada por la vida y los estragos del tiempo, que presenta en una rueda de prensa en Madrid.

FIESTAS TOMATINA

Buñol (Valencia) - Buñol (Valencia) vuelve un año más a teñirse de rojo con los 120.000 kilos de munición festiva que se disparan en la Tomatina, una de las fiestas españolas más internacionales.

MÚSICA CONCIERTOS (Crónica)

Madrid - El doble desembarco de Madonna en Barcelona será el plato fuerte de una agenda de conciertos que, salvo por unas pocas citas de figuras foráneas destacadas más como Björk o The National, sobre todo estará copada hasta 2024 por grandes estrellas nacionales como Aitana, Manuel Carrasco, Pablo Alborán o Joaquín Sabina. Por Javier Herrero

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Madrid.- GOBIERNO INVESTIDURA.- Reunión entre el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- GOBIERNO MADRID.- El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, se reúne por primera vez tras las vacaciones veraniegas para dar inicio a un curso político que afronta con mayoría absoluta en la Asamblea regional. Palacio de Correos. Puerta de Sol, 7. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- DIADA CATALUÑA.- La CUP, Arran, Alerta Solidària, el SEPC, la COS y Endavant ofrecen una rueda de prensa para detallar los actos de la izquierda independentista en la Diada de 2023. Plaza del Fossar de les Moreres. (Texto)

16:00h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mantiene una reunión institucional con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras la cual comparecerá en rueda de prensa la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el dato adelantado del IPC de agosto. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- TURISMO ALOJAMIENTOS.- El INE publica la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios (EOAT) -cámpines, apartamentos turísticos, alojamientos de turismo rural y albergues- correspondiente a julio de 2023. (Texto) (Infografía)

09:30h.- Santander.- AMETIC ENCUENTRO.- Los presidentes de Ametic, Pedro Mier; Microsoft España, Alberto Granados (10.45h); y Samsung Iberia, Dave Das (12.30h); así como el director de Qualcomm España y Portugal, Douglas Vaz, (13,10h), participan en el 37 Encuentro de Economía Digital y de las Telecomunicaciones. Palacio de la Magdalena.

12:45h.- Barcelona.- CONGRESO ECONOMISTAS.- El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, participa en el Congreso EEA-ESEM, en la ponencia Efectos agregados y distributivos de la inflación alta y volátil organizada por el BCE. Campus Universidad Pompeu Fabra, Ciudadela. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

08:20h.- Toledo.- UE DEFENSA.- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, hacen declaraciones a su llegada a la reunión informal ministerial de Defensa y Asuntos Exteriores de la UE. Fábrica de Armas. (Mudo previo al plenario a las 8:55h. Foto de familia a las 13:15h.) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Logroño.- TRÁFICO DROGA.- La Guardia Civil y la Ertzaintza informan de una operación contra el tráfico de drogas en la que se han intervenido sustancias estupefacientes por valor de 17 millones de euros. Muro de la Mata, 3. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Toledo.- DEFENSA UE.- Concentración contra las reuniones informales de Defensa y Exteriores de la UE convocada por 'Mujeres de negro'. Plaza de Zocodover. (Texto) (Foto)

15:00h.- Toledo.- UE DEFENSA.- El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ofrecen una rueda de prensa conjunta con motivo de la reunión informal ministerial de Defensa y Asuntos Exteriores. Fábrica de Armas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Toledo.- CUMBRES UE.- Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles, inauguran el seminario 'Brújula Estratégica: retos y oportunidades', junto al Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, y el eurocomisario de Mercado Interior, Thierry Breton. Palacio de Exposiciones y Congresos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

09:30h.- Cuéllar (Segovia).- ENCIERROS CUÉLLAR.- Cuarto encierro de los tradicionales festejos del municipio segoviano de Cuéllar, con toros de la ganadería Valdemoro. (Texto) (Foto)

12:00h.- Buñol (Valencia).- FIESTAS TOMATINA.- Buñol (Valencia) celebra su tradicional fiesta de la Tomatina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Tudela (Navarra).- CONCURSO TOMATE.- Presentación de la XVI edición del Concurso de Tomate ‘Feo de Tudela’. Hotel restaurante Remigio.

13:00h.- San Sebastián de los Reyes (Madrid).- ENCIERROS SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES.- Tercer encierro de San Sebastián de los Reyes, reconocidos como los más importantes de España tras los de Pamplona. (Texto) (Foto)

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:30h.- Madrid.- MUÑOZ MOLINA.- Antonio Muñoz Molina presenta en rueda de prensa su nueva novela "No te veré morir". Biblioteca Eugenio Trías en El Retiro. (Texto)

11:00h.- San Sebastián.- QUINCENA MUSICAL.- Presentación de los dos últimos conciertos del Ciclo de Música Contemporánea de la Quincena Musical que incluirán el estreno absoluto de tres obras distintas. Kursaal. (Texto) (Foto)

11:30h.- Pamplona.- CULTURA MÚSICA.- Presentación de la quinta edición del festival Beltza Weekend dedicado a la música Soul que tendrá lugar del 7 al 9 de septiembre en distintos espacios de Pamplona. Condestable. (Texto)

12:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CULTURA FESTIVAL.- La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, junto al director de Fábricafest Plus 2023, José Alberto Medina, y otras autoridades presentan el programa de actividades del IX FábricaFest Plus. Fábrica La Isleta (C/ Matagalpa 1)

13:00h.- Barcelona.- ESTRENO TEATRO.- Ricard Borràs y Aina Borràs protagonizan la comedia intergeneracional "Cat Falling", de Gerard Florejachs, que se presenta hoy y que se estrenará el día 31 en el Aquitània Teatre. Avda Sarrià, 33.

18:30h.- Pamplona.- CULTURA TEATRO.- Primera de las sesiones programadas de "Olvido Flores. Las maravillas de Júpiter". Teatro Gayarre. EFE

