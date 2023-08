Soteras, presidente de la FCF: "El Govern no es nadie para decirme si debo dimitir o no"

Barcelona, 29 ago (EFE).- El presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Joan Soteras, ha afirmado este martes que el gobierno de la Generalitat de Cataluña "no es nadie" para decir si debe dimitir o no de su cargo, en alusión a las declaraciones de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Plaja urgió este martes al presidente de la FCF a dimitir al considerar que "no es la persona adecuada" para seguir al frente de esa institución tras sus posicionamientos iniciales sobre el caso Rubiales.

"A la señora Plaja no la conozco de nada, no sé ni quién es y, por lo tanto, no voy a decir nada de lo que ella diga ni pida a la Federación Catalana de Fútbol", ha asegurado Soteras a EFE, quien ha recordado que "la FCF es un ente privado". EFE

