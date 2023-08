Sánchez no irá a la Eurocámara en septiembre por respeto a la investidura pero sí acudirá al G20 y a la ONU

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no comparecerá en el Pleno de la Eurocámara de septiembre para explicar las prioridades de la Presidencia de turno de la UE pero sí tiene previstos otros desplazamientos en su agenda internacional, como la cumbre del G20 o la Asamblea General de la ONU, han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. Sánchez debería haber acudido al Parlamento Europeo en julio a explicar la agenda que se ha marcado España de cara a este segundo semestre en el que preside el Consejo Europeo, pero el Gobierno solicitó aplazarlo para no hacerlo coincidir con la campaña electoral, algo que también había reclamado el Partido Popular Europeo (PPE). Inicialmente se daba por hecho que la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones se produciría en el Pleno de septiembre pero fuentes gubernamentales han explicado que por respeto al proceso de investidura en curso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esto no va a suceder. Las fuentes no han confirmado si la intervención de Sánchez ante la Eurocámara se producirá en octubre, cuando hay previstas dos sesiones plenarias en la primera y la tercera semana del mes. Esas fechas serían más factibles toda vez que para entonces previsiblemente Feijóo ya habría perdido la investidura, si bien el presidente del Gobierno podría acudir aún en funciones, dado que no está claro cuándo recibiría el encargo del Rey y cuándo tendría lugar el debate en el Congreso. Al margen de ello, Sánchez sí que tiene intención de continuar con su agenda internacional a partir de septiembre. Así, tiene previsto acudir a la cumbre de líderes del G20 que tendrá lugar en Nueva Delhi el 9 y 10 de septiembre y donde tendrá ocasión de coincidir con numerosos líderes mundiales, entre ellos el presidente estadounidense, Joe Biden. Asimismo, Sánchez también prevé desplazarse a Nueva York para la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, en torno al 18 de septiembre, ocasión en la que intervendrá ante el pleno de la misma y durante la que cabe esperar que pueda mantener encuentros bilaterales con otros mandatarios presentes y participar en otras reuniones o foros.