PSIB acusa a Govern de "querer dar solución a problemas que no existen" eliminando el requisito del catalán en Sanidad

El Grupo Parlamentario Socialista ha acusado al Govern de "querer dar solución a problemas que no existen", con la eliminación del requisito del catalán en la Sanidad, una medida incluida en el Plan de medidas urgentes para captar y fidelizar a profesionales sanitarios aprobado este lunes por el ejecutivo de Margalida Prohens, en un Consell de Govern extraordinario. En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de los Socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, ha criticado la medida incluida en el Decreto de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios porque "demuestra que el PP no ha entendido nada de las elecciones del pasado mes de julio, cuando la ciudadanía dijo no a sus pactos con Vox". "Con esta medida demuestran ser prácticamente lo mismo, al menos, en cuanto a temas lingüísticos", ha añadido. Las críticas, ha querido dejar claro Negueruela, se deben a que todo y ser cierto que el PSIB planteó la exención del requisito del catalán en las pruebas de estabilización la anterior legislatura "lo hizo únicamente en aquellas especialidades deficitarias, no como una medida general". "Nuestra apuesta es la cultura, la formación, la educación, como evidencian la Facultad de Medicina y una mayor estabilización de los profesionales sanitarios", ha incidido. El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Marc Pons, se ha sumado a las críticas, denunciando que la consellera de Salud, Manuela García, apruebe eliminar el requisito del catalán en la Sanidad "cuando mientras era presidenta del Colegio de Médicos de Baleares negó tener constancia de fuga de sanitarios por temas lingüísticos". En este sentido, ha recordado además que "en el año 2023, la única Comunidad Autónoma donde se cubrieron todas las plazas de MIR fue en Baleares, en el resto quedaron plazas vacantes". "De las 2.455 plazas sacadas en el conjunto de España, 300 quedaron vacantes, ninguna en Baleares, donde se sacaron 64 plazas y todas quedaron cubiertas", ha detallado. Por este motivo, ha considerado que la decisión tomada por el Govern del PP de eliminar el requisito del catalán en la Sanidad "lo que hace es demonizar el catalán y devaluar la sanidad pública, para hacer batalla en torno a esto". Asimismo, respecto a la regulación jurídica de las plazas de difícil cobertura, una medida también incluida en el Plan de medidas urgentes para captar y fidelizar a profesionales sanitarios aprobado este lunes por el ejecutivo de Margalida Prohens, en Consell de Govern extraordinario, Pons ha recordado que "en Menorca, Ibiza y Formentera, todas las plazas están declaradas de difícil cobertura". "Esta declaración va además ligada a un pago añadido, establecido en acuerdo sindical", ha añadido, poniendo en valor dichos acuerdos sindicales "alcanzados la pasada legislatura y que están dando respuestas, pese a las críticas de quienes ahora gobiernan". Por este motivo, ha concluido su intervención exigiendo al Govern que "si toma un camino distinto, lo haga siempre a través del acuerdo con la Mesa Sectorial".