El juez confirma el archivo de la causa en la que se investigaban las inversiones Oleguer Pujol, el hijo menor del clan

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha confirmado el archivo de la pieza separada del 'caso Pujol' en la que investigaba el origen del dinero que el vástago menor de la familia, Oleguer Pujol, invirtió en diversas operaciones inmobiliarias de la empresa Drago Capital y en la propia compañía. Tal y como adelanta El Periódico de España y ha confirmado en fuentes jurídicas Europa Press, Pedraz rechaza así la petición del fiscal anticorrupción José Grinda y de la Abogacía del Estado que habían solicitado mediante recurso de reforma la reapertura de la investigación escudándose en una falta de motivación por parte del magistrado para el archivo. La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 llega después de que la defensa del menor del clan de los Pujol impugnara los escritos tanto del Ministerio Fiscal como de la representación legal del Estado señalando que la decisión del juez estaba suficientemente motivada dado el devenir de la investigación, en la que se han dictado distintos autos de sobreseimiento sobre otros imputados. EL PRIMER AUTO DE ARCHIVO PARA OLEGUER Cabe recordar que en julio, Pedraz dictó su primer auto de archivo a favor de Oleguer Pujol. En él, decretaba "el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones al no resultar debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación" de esta línea de investigación. En concreto, el magistrado explicaba que, "pese a las diligencias practicadas", no había "base siquiera para apreciar indicio de delito alguno". "Y los que se suministraron fueron meras sospechas, no aptas para seguir un procedimiento penal", añadía. Pedraz acordó en julio de 2021 no alargar más la instrucción de esta pieza separada del 'caso Pujol', sin perjuicio de recibir las cuestiones pendientes, entre ellas la respuesta de Países Bajos a una comisión rogatoria donde se le pedía que completara la información requerida sobre las cuentas bancarias de Oleguer Pujol, así como el informe definitivo de la Agencia Tributaria. El anterior instructor, José de la Mata, abrió 'Drago' un año antes, en julio de 2020, para esclarecer el origen del dinero que el vástago menor del clan Pujol invirtió en diversas operaciones inmobiliarias de Drago Capital. Destacaba entre las mismas el denominado 'proyecto Brick', consistente en la compraventa de 1.152 locales de sucursales del Banco Santander, que se llevó a cabo por Samos Servicios y Gestiones SLU. En un principio, De la Mata mantuvo imputados a Oleguer Pujol y a su antiguo socio Luis Iglesias --yerno del exministro Eduardo Zaplana-- junto a otras seis personas, pero el juez fue archivando para todas ellas.