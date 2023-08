El Govern asistirá a la manifestación de la ANC del 11S pero no concreta si irá Aragonés

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha anunciado que el Govern asistirá a la manifestación de la Diada del 11 de septiembre organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ACN), aunque no ha concretado si el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, irá a esta movilización. En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, la portavoz ha afirmado que el Ejecutivo catalán estará "si es una manifestación reivindicativa e inclusiva", después de que los representantes del Govern se ausentaran en la del año pasado. Plaja ha asegurado que "el año pasado había un contexto y este año hay otro", al ser preguntada por el cambio de posicionamiento del Govern sobre su participación en la movilización, y ha añadido que el punto de partida de la de 2022 no era inclusivo. "Hoy les puedo avanzar que el Govern estará en la manifestación, no puedo entrar en más detalles", ha sostenido al ser preguntada por qué miembros del Govern estarán presentes en la protesta independentista. Plaja ha especificado que "en los próximos días" se concretará la agenda del presidente para la Diada, que comenzará con actos previos desde el 7 hasta el 11 de septiembre.