El Alavés insiste en que el penalti sobre Guridi “es clarísimo”

Vitoria, 29 ago (EFE).- El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, se pronunció horas después del partido del conjunto vitoriano ante el Getafe e insistió en que el penalti sobre Jon Guridi en la recta final del encuentro “es clarísimo”.

El centrocampista guipuzcoano fue golpeado con el codo por el futbolista del Getafe Djené Dakonam en la recta final del partido, pero el colegiado Juan Martínez Munuera no consideró que hubiera infracción, ni el VAR reclamó al árbitro su revisión, como sí ocurrió en el primer penalti a favor del cuadro madrileño.

“No sé si la acción de Abqar es más o menos penalti, pero la de Guridi es clarísima”, repitió el portavoz alavesista.

“A partir de ahí, en el fútbol hay que convivir con aciertos y errores, a veces nos perjudican, otras nos favorecen y en este caso nos han perjudicado, pero no hay que darle más trascendencia”, añadió.

"En la última acción, sin balón, en el segundo palo, noto un codazo clarísimo. Tengo la marca. No sé si fue queriendo o sin querer. Pero no ha entrado el VAR y no voy a comentarlo", dijo el jugador vasco en DAZN a la conclusión del encuentro.

"La jugada de Abqar sobre Latasa no es penalti para mí, pero puede pitarlo. Y si al final no hay otra y perdemos por esa jugada, pues nada, no pasa nada. Pero se produce una jugada idéntica de Guridi y no se pita. Idéntica. Si perdemos 1-0 con sólo esa jugada no tengo nada que decir. Lo acepto. Es tema del VAR, porque el árbitro no tiene nada que decir. Nos vuelven un poco locos”, aceptó el técnico babazorro, Luis García Plaza, en rueda de prensa.

"Son percepciones. Cada uno tiene una percepción de la acción. Yo creo que son diferentes. pensamos que son similares pero no es así, tienen en cuenta la intencionalidad", añadió el entrenador del Getafe, José Bordalás, tras su homólogo en sala de prensa. EFE

1011598

jd/ep/jap