Davidovich pisa fuerte en la primera ronda con una victoria en tres sets ante Giron

Nueva York, 28 ago (EFE).- El tenista español Alejandro Davidovich, número 21 del mundo, se impuso este lunes con claridad al estadounidense Marcos Giron (62) en tres sets en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Davidovich no dio opción a su rival y se llevó el triunfo por 6-4, 6-4 y 6-2 en una hora y 56 minutos.

El malagueño, que alcanzó recientemente las semifinales del Masters 1.000 de Toronto, se enfrentará en la siguiente ronda al argentino Juan Manuel Cerúndolo (93), que firmó una gran remontada solventando dos sets en contra frente al bielorruso Ilya Ivashka (103).

"Es un jugador joven, que al levantar hoy ese partido seguramente le de mucha confianza para jugar contra mí", apuntó Davidovich en una rueda de prensa.

"No lo conozco muy bien. Conozco muy bien al hermano (Francisco Cerúndolo, número 20 del mundo), pero no a él. Pero si está en segunda ronda del Abierto de EE.UU. es por méritos propios y va a ser seguro una batalla para ganarle", añadió.

El español, que se tuvo que retirar por problemas en la espalda en la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati frente Novak Djokovic (2), explicó que se sintió "muy bien" físicamente en su estreno en el Abierto de EE.UU.

"Físicamente, mentalmente y tácticamente, he estado bastante bien. No fue fácil la retirada con 'Nole', quería jugar contra él. Pero sí es verdad que la espalda me estaba avisando de parar. Y, al final, si no estás al cien por cien no le vas a ganar", argumentó.

Davidovich dijo asimismo que ha tenido buenas sensaciones durante esta semana preparatoria para el 'grand slam' de Nueva York y contó que con trabajo de fisioterapeuta e "ilusión" supo sacar adelante "algún altibajo en la espalda" en los días previos a este torneo.

Por último, Davidovich se mostró cauto sobre su techo y aspiraciones en el Abierto de EE.UU. y puso como ejemplo la inesperada derrota este lunes del danés Holger Rune (4) frente al español Roberto Carballés (63).

"Nunca sabes cuándo va a ser tu hora. Yo voy a seguir jugando partido a partido. No puedes pensar en un futuro (...). A lo mejor Rune estaba pensando en que iba a hacer final y ha perdido en primera (...). Hay que estar preparado para todo", señaló. EFE

