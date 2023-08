Colombatto: "Me llegó oferta de primera, pero no me sedujo tanto como la del Oviedo"

Oviedo (España), 29 ago (EFE).- El centrocampista argentino Santiago Colombatto, último fichaje del Real Oviedo, de la Segunda división española, ha dicho hoy en su presentación como nuevo jugador azul, después de que su llegada a la capital del Principado se demorara casi mes y medio, que si bien le "llegó alguna oferta de primera categoría" no le "sedujo tanto" como la del conjunto asturiano.

"Me he decantado por el Real Oviedo, entre otras cosas, por el aprecio que tengo por el presidente de este Grupo Pachuca (Jesús Martínez). Apostó por mí hace ya dos años y medio y lo sigue haciendo. Vengo a un club que está en Segunda, pero que históricamente ha estado en Primera y eso me ha seducido", explicó.

El argentino, que no juega un partido oficial desde que acabó la temporada con el Famalicão, estuvo entrenando con normalidad con el Club León en México y no descarta debutar este mismo sábado ante el Levante, ya que lleva dos meses preparándose para este "desafío" y está "listo para lo que venga".

El entrenador carbayón podrá contar para el próximo encuentro ante el Levante con un Jaime Seoane que apunta al once inicial, mientras que Luismi parece recuperado de su golpe en la cadera "aunque cada vez que tiene un golpe en esa zona se queja. En principio, contamos con él".

"Se ha hablado mucho de mi posición en el centro del campo. Siempre jugué en el medio, nunca de mediapunta, aunque también puedo hacerlo. Si el equipo necesita portero iré a la portería, no hay problema. Sé las ambiciones que tiene este club y vengo a ayudar", dijo el nuevo jugador oviedista sobre dónde se ve en el esquema de Álvaro Cervera. EFE

