Borja Sémper admite que la investidura de Feijóo es "extraordinariamente complicada" y aboga por "no engañarse"

El vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, ha reconocido este martes que la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo es "extraordinariamente complicada" al faltarle cuatro escaños para la mayoría en el Congreso y ha abogado por "no engañarse". "Esto es una obviedad", ha remarcado Sémper durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, "no nos engañemos, no somos tan inocentes, es muy difícil", ha considerado el mismo día que se ha fijado para este miércoles en el Congreso la reunión entre Feijóo y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En este sentido, ha reconocido que desde su formación son conscientes de esta dificultad pero ha insistido en que "asumen la responsabilidad" que les han dado las urnas y el Rey, tras proponer a Feijóo como candidato a la investidura. Ante la dificultad que conlleva actualmente la investidura de Feijóo y la posibilidad de que no se alcance la mayoría necesaria para formar Gobierno, Sémper ha destacado que no le cabe la menor duda de que Feijóo tiene "capacidad y preparación para desempeñar un papel y otro", tanto de presidente del Gobierno como de líder de la oposición, aunque ha insistido en que ha venido a la política para "ser presidente del Gobierno". RONDA DE CONTACTOS En lo que respecta al resto de formaciones, Sémper ha explicado que siguen trabajando para reunirse con ellas y que la intención del líder 'popular' es también reunirse con los presidentes autonómicos para escuchar "las realidades políticas" de las autonomías. Al ser preguntado por las negociaciones con el PNV, ha señalado que "lo que haga el PNV, será cuestión del PNV", ya que se encuentran en un periodo preelectoral y la situación en Euskadi es "muy particular" y a juicio de Sémper "da la sensación de que están un poco atenazados". RETORCER LAS PALABRAS Durante la entrevista Sémper ha querido responder además a las acusaciones por parte del PSOE de estar haciendo un llamamiento al transfuguismo de algunos líderes territoriales socialistas. Considera que forma parte del "guión político" que les lleva a "retorcer las palabras". Ha matizado que su intención no era dirigirse únicamente a los dirigentes y diputados socialistas, sino a "todos", incluyendo votantes, para decirles que "hay otra España posible a la que dibuja Pedro Sánchez".