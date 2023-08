Ayuso abrirá este jueves el curso político con un acto en Collado Villalba arropada por Feijóo

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abrirá este jueves el curso político con un acto en Collado Villalba, en el que estará arropada por el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, según han informado fuentes de su entorno. Se trata de un encuentro de trabajo con los nuevos consejeros del Gobierno regional, organizado por el PP madrileño, y en el que Ayuso intervendrá previsiblemente por primera vez públicamente desde que lo hiciera el 15 de agosto, cuando acudió a las fiestas de la Paloma en la capital. La cita tendrá lugar en plenas negociaciones de cara al debate de investidura de Núñez Feijóo, que tendrá lugar el 26 y el 27 de septiembre, y en medio de la polémica por el rechazo del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, a que se abra diálogo con Junts per Catalunya. La presidenta regional siempre ha sido muy critica con los partidos independentistas. Ayuso aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión pero sí rompió su silencio este lunes, a través de sus redes sociales, sobre otro de los principales temas de actualidad: Luis Rubiales. La dirigente ironizó sobre el diferente trato mediático brindado al "impresentable comportamiento" de Rubiales y el "boicot" sufrido por la Vuelta Ciclista a España en Cataluña. También criticó, el mismo día en el que feministas convocaron una concentración en Madrid a favor de la jugadora Jenni Hermoso, a quien Rubiales besó sin su consentimiento, que la ley del 'sí es sí' o lo sucedido con Tito Berni no hayan provocado protestas.