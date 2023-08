Aragonés no se reunirá con Feijóo y el Govern asegura que tampoco ha recibido una petición

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no se reunirá con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de cara a su sesión de investidura el 26 y 27 de septiembre, y el Govern no ha recibido ninguna petición de reunión oficial por parte del PP. Así lo ha concretado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, este martes en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, que ha afirmado que el presidente catalán no se reunirá con Feijóo "porque no tienen nada de qué hablar sobre la investidura entre el PP y Vox". "No tenemos nada de qué hablar con Feijóo, y en caso de que llegase (la petición), no se realizaría", ha insistido Plaja en relación a la intención del líder de los populares de reunirse con los presidentes autonómicos de cara a su investidura.