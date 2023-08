Rosell: El caso de Jenni es un hito como lo fue Ana Orantes o la víctima de la Manada

Madrid, 28 ago (EFE).- La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha considerado hoy que las reacciones al caso del beso en la boca a Jenni Hermoso por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, han sido un "hito" para la igualdad, al igual que lo fueron casos como el de Ana Orantes o el de la víctima de la Manada.

"Me gustaría no trasladar presión a Jenni Hermoso y a su entorno más inmediato, que sé que obviamente la están sufriendo, pero a veces una no elige ser ese hito. Ni lo eligió Ana Orantes (asesinada por su marido días después de aparecer en televisión narrando cuatro décadas de maltrato), ni la víctima de la Manada de Pamplona, ni probablemente ella, pero es que es un momento muy importante", ha subrayado en declaraciones a RNE.

Rosell ha valorado y agradecido la reacción social, política e institucional al beso de Rubiales, que en parte le ha sorprendido, después de los ataques que estaban recibiendo las responsables de Igualdad "de que nos faltaba mucha conversación y mucha pedagogía en la explicación de la ley del solo sí es sí".

"Esta oleada de comprensión y de solidaridad hace que una imagen, aunque sea un tópico, pues valga más que mil palabras y que todas las explicaciones de las instituciones (....), que se comprenda que es violencia sexual con una imagen a la vista de todo el mundo, al final va a ser un hito y un triunfo para las mujeres y para la igualdad", ha recalcado.

Se ha mostrado tajante sobre que Rubiales no puede seguir al frente de la Federación Española de Fútbol porque no solo ha ensombrecido el "enorme" triunfo de las campeonas del mundo, sino que sigue avergonzando "profundamente" a las mujeres y, en vez de llevar a cabo la reflexión que le tocaba, "va cumpliendo cada vez más con el manual del machista".

Rosell ha explicado que como magistrada ha tenido delante a muchos presuntos agresores sexuales que iban cumpliendo este manual paso por paso: primero se victimizan, hablan de cacería y asesinato civil, intentan ridiculizar a la víctima, dicen que miente y tratan de quitarle credibilidad, al igual que hizo Rubiales en su discurso, que ha calificado de "agresivo". EFE

