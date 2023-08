Remco Evenepoel: "No era lo previsto, pero hay que aprovechar la oportunidad"

Arinsal (Andorra), 28 ago (EFE).- Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) logró el doblete en la tercera etapa de la 78ª Vuelta a España al imponerse al esprint y hacerse con el liderato, algo que ha asegurado que no tenían planeado en un principio.

"Pero si se puede luchar por la etapa hay que ir a por ello. Es estúpido si no lo intentas", dijo el vencedor. "En el equipo ahora tenemos que planificar la estrategia que vamos a seguir para ver como lo afrontamos pero también vamos a disfrutarlo", dijo.

De la alegría del triunfo pasó en escasos segundos a sufrir una inesperada caída al estrellarse contra el público e irse al suelo, porque, según explicó "no había espacio tras la meta y me fui contra las cámaras".

"No me ha pasado nada especial ni preocupante. Solo ha sido algo de piel perdida y una pequeña brecha", comentó en rueda de prensa.

No obstante, nada más irse al suelo se mostró bastante menos comedido porque apunto que de nuevo había sido una cuestión de seguridad y ha sido el tercer día consecutivo. Es un poco rompiéndome las pelotas ahora".

El de Aalst agradeció el trabajo previó que hicieron todos sus compañeros en diferentes momentos tanto para controlar como para lanzar un poco más la carrera, "lo que demuestra que tenemos un buen equipo y podemos ganar de diferentes maneras y no solo al ataque.

Sobre los movimientos de los rivales destacó que UAE Emirates había trabajado para Juan Ayuso, mientras que Jumbo-Visma hizo varios movimientos porque "les daba igual ganar con uno o con otro", en referencia a Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e incluso Sep Kuus, por eso "me tocó analizar lo que hacían los otros en lo que era un juego táctico ya que para mi es nuevo jugar a la defensiva".

También sabe que sus rivales van a intentar endurecer la carrera para que "no pueda disputar las bonificaciones pero tengo un buen esprint como para ganar o intentar ser segundo. Lo he demostrado y esto me da confianza para saber que puedo ganar de otra forma".

Sobre su buen momento, afirmó que lo hecho en Andorra "demuestra que mi preparación fue buena y que estoy listo para las próximas tres semanas". EFE

