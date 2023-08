PP extremeño urge al PSOE a aclarar si negocia una amnistía y un referéndum en Cataluña a espaldas de los españoles

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está a "cuatro votos" de conseguir la investidura como presidente del Gobierno frente a las "cuatro cesiones" que debería hacer el PSOE y su candidato, Pedro Sánchez, para alcanzar tal objetivo. Por ello, ha urgido al PSOE a aclarar si está negociando una amnistía de los implicados en el 1-O y un referéndum en Cataluña a espaldas de los españoles. "España y los españoles no quieren más regates cortos ni maniobras de evasión para salvar a Pedro Sánchez. El Partido Popular está a cuatro votos de conseguir una investidura a finales del próximo mes de septiembre. Pedro Sánchez y el Partido Socialista están a cuatro cesiones", ha recalcado el 'popular' en rueda de prensa. Entre esas "cesiones", Sánchez Juliá ha planteado la "amnistía incompatible con una democracia" como la española, el "referéndum incompatible" con la Constitución, acceder a indultar a "más corruptos" y "volver a quebrar el principio de igualdad en el país". Por ello, ha instado al PSOE y a Pedro Sánchez a que aclaren si están negociando una amnistía y un referéndum en Cataluña, una aclaración que "urge", ha dicho, tras las declaraciones del secretario general del PSOE extremeño y vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, quien el pasado viernes pedía "estudiar la constitucionalidad de una Ley de Amnistía", sosteniendo que "deben buscarse soluciones paralelas a la justicia". "Desde el Partido Popular nos estamos preguntando qué está negociando el Partido Socialista a espaldas de todos los españoles, qué sabe el señor Fernández Vara de todo esto, porque todavía sigue siendo el secretario general del Partido Socialista en Extremadura y líder de la oposición en Extremadura", ha sostenido. De este modo, Sánchez Juliá ha insistido en que su partido quiere saber a qué se refiere Vara con "soluciones paralelas a la justicia para quienes pretendieron y pretenden acabar con nuestro modelo de Estado. Porque primero fue el indulto, ahora la amnistía y luego nos preguntamos qué será lo siguiente". "Estas afirmaciones de querer estudiar una Ley de Amnistía y de soluciones paralelas a la justicia lo está diciendo quien aseguraba que si se pactaba con los independentistas abandonaría el Partido Socialista y hoy habla de explorar la vía de la amnistía", ha asegurado. En esta línea, el portavoz del PP extremeño ha indicado que no sabe si el resto de miembros del Partido Socialista de Extremadura también opinan como Fernández Vara, quien, en su opinión, está "más pendiente de seguir plegado y de defender" a Pedro Sánchez que de defender Extremadura. NUEVO CURSO POLÍTICO José Ángel Sánchez Juliá se ha referido también al acto de este pasado fin de semana, en Pontevedra, con el que el PP arrancó el curso político y al que asistió la presidenta de la Junta y de los 'populares' extremeños, María Guardiola. En su opinión, este acto sirvió para mostrar "la unión y la fuerza" del proyecto del Partido Popular en torno a Feijóo quien, la semana pasada, recibió el encargo de Su Majestad el Rey Felipe VI para someterse a la investidura y que aceptó "con la responsabilidad de haber ganado las elecciones y siendo coherente con la voluntad expresada en las urnas por más de 11 millones de españoles que han optado por un cambio". Así, ha dicho, en esto es en lo que está trabajando el PP con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un "gobierno que defienda la igualdad de todos los españoles, su dignidad y que ponga por delante la prioridad de los españoles y sus intereses ante cualquier otro interés". En esta línea, el 'popular' que recalcado que Alberto Núñez Feijóo ya ha adelantado que va a proponer las reformas que España necesita para el momento político, económico e institucional actual frente a un modelo de "fragmentación", de "cesiones", de "ruptura" y de "divisiones" en la política que abocan a España a un "auténtico abismo". El portavoz del PP extremeño ha contrapuesto esta actitud del PP a un PSOE "tremendamente nervioso" y "más preocupado en intentar evitar" que Núñez Feijóo sea el presidente del gobierno que en dar soluciones a los problemas del país, además de considerar que los socialistas aún no han acabado de asumir que "han perdido las elecciones" y que "España quiere, necesita y ha pedido un cambio".