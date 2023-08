Page cierra filas y lamenta que PP siembre dudas sobre transfuguismo en PSOE: "Que no me pidan que sea independentista"

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, se ha referido al hecho de que desde el Partido Popular se esté sembrando la duda y apelando a la postura de algunos socialistas para poder conseguir los cuatro votos que le faltan a Alberto Núñez Feijóo para ser investido presidente. En una entrevista con la Cadena SER recogida por Europa Press, ha recordado que quien ha votado PSOE ha votado lo mismo "en Toledo o en Almería, aunque haya ecosistemas electorales diferentes" ha reparado García-Page, quien ha recordado que Alberto Núñez Feijóo ya dijo que no quería ser presidente con votos de tránsfugas. Ha sumado a esto que el PP "no está en condiciones de exigir al PSOE algo distinto que lo que se ha visto pocas semanas antes en ayuntamientos y comunidades autónomas". El PP, por tando, "tendría que dejar de invitar a intentar convertir al PSOE en un partido con fenómenos independentistas". Defiende que tanto PP como PSOE "van a Madrid a hablar del conjunto de España" con un discurso nacional, y si quieren ser partidos con vocación mayoritaria sólo podrán serlo desde esa premisa. "Que no me digan que haga de independentista castellanomanchego", ha avisado García-Page. En otro orden de cosas, ha considerado que el hecho de que el PP tenga interlocución con Junts ya es significativo, ya que ahora quiere darle "carta de naturaleza y normalidad" a la formación independentista. LÍNEAS ROJAS Una vez que fracase la investidura de Alberto Núñez Feijóo, García-Page ha dicho que en el caso de que Pedro Sánchez tenga que intentar la investidura, las líneas rojas han de ser mantenerse fiel a la Constitución. La "obsesión" no tiene que ser constituir un gobierno, sino ver "si se puede gobernar, en qué condiciones, con qué metas". "No es lo mismo coger la Presidencia que gobernar. No es lo mismo empezar un gobierno que haya una estabilidad", ha dicho, entendiendo que sí que se puede dar esta circunstancia con Pedro Sánchez al frente. Sobre Carles Puigdemont, ha dicho que "desde el primer día a dicho que era independentista", por lo que es un político "coherente". LA TENDENCIA ES "QUE HAYA INVESTIDURA" Todavía faltan "poner encima de la mesa muchas claves", pero la tendencia normal "es que no haya elecciones, sino que haya investidura". Ahora que es el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene que ir a la investidura, tiene por delante "un mes largo" en el que se pondrá de manifiesto "la coyuntura". La decisión del rey de nominar a Núñez Feijóo "ha sido razonable" ya que el PP es el que más votos tiene, y por ello "tiene que intentarlo". "De una manera u otra, habrá presidente del Gobierno o habrá nuevas elecciones", ha apuntado García-Page.