Obra Cultura Balear avisa: eliminar el requisito del catalán en sanidad "vulnera los derechos de los catalanoparlantes"

La Obra Cultura Balear ha criticado la eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública, ya que "vulnera el derecho de los ciudadanos catalanoparlantes de Baleares de utilizar la lengua en el ámbito sanitario". La entidad se ha quejado este lunes, a través de un comunicado, de que la medida tomada por el Govern no se adhiere al artículo 14.3 del Estatut d'Autonomía, que reconoce el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la administración en cualquiera de las lenguas oficiales. En esta línea, han considerado que sin la capacitación lingüística "adecuada" del personal sanitario, el ejercicio normal del derecho de opción lingüística se convierte en "papel mojado". Asimismo, han afirmado que la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, "falta a la verdad cuando dice que el catalán es un obstáculo para conseguir que los profesionales sanitarios vengan a ejercer a Baleares". Concretamente, han argumentado que "el decano del Colegio de Médicos y múltiples voces del mundo sanitario han dicho que la lengua no es ningún problema, que las dificultades vienen dadas por el elevado coste de la vida y para acceder a una vivienda asequible". La OCB ha insistido también en que, en los procesos de estabilización, "ha quedado demostrado que no había ninguna necesidad de eximir de catalán a los aspirantes", ya que "sólo en 11 categorías de personal sanitario, una de cada diez de las plazas ofertadas, se detectó una posible falta de candidatos lingüísticamente capacitados". Por último, ha recordado que "el PP incumple su programa electoral" en un apartado en el que "se fijaba como un objetivo garantizar la atención al público en cualquiera de las dos lenguas cooficiales por parte de la administración".