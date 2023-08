Misa Rodríguez condena el apoyo a Rubiales y apoyará a Jennifer Hermoso "hasta el final"

Las Palmas de Gran Canaria, 28 ago (EFE).- La portera canaria de la selección española de fútbol Misa Rodríguez ha denunciado este lunes "cada aplauso que escuchamos en esa sala", en referencia a la rueda de prensa ofrecida por Luis Rubiales el pasado viernes y ha expresado "todo mi apoyo a Jennifer Hermoso, yo y todas vamos con ella hasta el final".

La campeona del mundo de fútbol femenino ha agradecido al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por haberla recibido este lunes en la sede de Presidencia y "por apoyarme", porque tal y como ha recordado "soy una mujer deportista canaria" y ha celebrado que "se nota que apoyan el fútbol femenino y el deporte".

En este caso, ha dicho, "soy la primera campeona del mundo canaria pero espero que no la última".

Ha expresado su orgullo por el título recordando que "es parte de todas esas jugadoras que no han podido llegar a donde hemos llegado nosotras", porque "ahora yo soy la campeona, pero no me dejo de acordar de todas esas personas que estuvieron apoyándome, de todas las jugadoras que al final no llegaron a donde estoy yo y desde aquí quiero apoyar a todas esas niñas canarias que ahora están empezando en el fútbol".

Ellas "saben que pueden llegar a lo más alto, porque yo he llegado y ellas también pueden hacerlo".

Ha recordado la importancia del apoyo en esta carrera deportiva porque "yo he tenido la suerte de poder salir de la isla pero hay muchas chicas que no la tienen" y para ellas ha deseado que "puedan tener esa oportunidad de llegar lo más lejos posible y jugar en clubes importantes". EFE

1011668

lbl/cas/jag