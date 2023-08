Maroto acusa a Almeida de "ser cómplice del machismo" por no pronunciarse por el beso de Rubiales a Hermoso

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado este lunes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "ser cómplice del machismo" por no pronunciarse por el beso que el ya suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le dio a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial celebrado en Australia. "Almeida está siendo cómplice por no haberse pronunciado ante unos hechos que ha sufrido una jugadora madrileña", ha criticado la portavoz desde la manifestación convocada por la Comisión 8M Madrid, en Callao, para "mostrar apoyo a las campeonas del mundo y reivindicar un deporte libre de violencias machistas". Maroto ha recordado que hace una semana la capital recibía a "estas heroínas" y que ahora la ciudad "sale a la calle para decir no al machismo y sí a seguir avanzando en la igualdad". Asimismo, ha señalado que "espera que dimita Rubiales" y que la RFEF "asuma un rol donde la igualdad esté dentro".