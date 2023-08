Luis García: "Nos vuelven un poco locos"

Getafe (Madrid), 28 ago (EFE).- El entrenador del Alavés Luis García Plaza lamentó la derrota encajada este lunes ante el Getafe (11-0) y se mostró contrariado con el penalti que les costó perder el partido porque tiene la sensación de que el criterio no es igual para todos y que la situación arbitral y con el VAR les vuelve "un poco locos".

El técnico del Alavés se quejó de que una acción a Jon Guridi al final no tuviera la misma consideración que la que sufrió minutos antes Juanmi Latasa que fue indicada como penalti a instancias del vídeo-arbitraje.

"La jugada no es penalti para mí, pero puede pitarlo. Y si al final no hay otra y perdemos por esa jugada, pues nada, no pasa nada. Pero se produce una jugada idéntica de Guridi y no se pita. Idéntica. Si perdemos 1-0 con sólo esa jugada no tengo nada que decir. Lo acepto. Es tema del VAR, porque el árbitro no tiene nada que decir. Nos vuelven un poco locos. Le llaman, lo pita; no le llaman, no lo pita", dijo Luis García, que felicitó al Getafe por su triunfo.

"Las conversaciones que tenga o no tenga el árbitro con el VAR no me interesan. Quiero saber los criterios y que se aplique bien en todas partes", indicó Luis García, que elogió el nivel del Getafe.

"¿Te nombro a la plantilla del Getafe? Mata, Aleñá, Maksimovic... te sacan a Portu, Alderete... Estoy de acuerdo con Pepe en que quizá es corta, pero tiene una plantilla muy buena", recordó Luis García.

"Hemos sido mejores durante 60 minutos y ellos durante 30", recordó el preparador que no disimuló su descontento tras ser sancionado su equipo con penalti. "Me ha marchado al túnel de vestuarios para desahogarme. Luego he vuelto porque quedaba tiempo y podíamos buscar el empate. Todos nos equivocamos en nuestras decisiones pero pienso que si se valora el penalti de ellos, hay que hacer lo mismo con el nuestro", insistió.

"Estoy contento porque hemos competido con un equipo muy físico y en la última media hora hemos perdido un poco más el pulso. El Getafe ha apretado y han podido marcar más pero antes hemos sido superiores. El equipo estaba con la sensación de que no era justo el marcador", indicó.

En cuanto a posibles refuerzos, dijo que el equipo necesita un "medio centro y un jugador de banda derecha porque se nota cuando hay que hacer cambios ahí. Estoy contento con los que han llegado y espero que puedan aportar los que han venido que no han llegado a tiempo de jugar en Getafe", indicó Luis García, que condenó los actos de Luis Rubiales.

"Lo primero es felicitar a las chicas y después condenar actos de machismo sin matices", concluyó. EFE

apa/arh