Los letrados del Congreso vieron inconstitucional la ley de amnistía en 2021 y el PSOE estuvo de acuerdo y la rechazó

Los letrados del Congreso rechazaron por inconstitucional la ley de amnistía que en 2021 registraron los independentistas catalanes, una negativa que hizo suya la Mesa del Congreso y que el PSOE avaló recalcando que un perdón generalizado "no tiene cabida" en la Constitución. Dos años y medio después el debate sobre la ley de amnistía vuelve al primer plazo y es una de las exigencias de ERC y de Junts para pensarse si apoyan la investidura del socialista Pedro Sánchez. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya ha adelantado su posición favorable a aprobar una ley de este tipo, que en su opinión sí tiene encaje constitucional. Fue en marzo de 2021 cuando Esquerra (ERC), Junts, la CUP y el PDeCAT registraron en el Congreso una ley para amnistiar "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado", desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014. CONTRADICCIÓN PALMARIA Y EVIDENTE CON LA CONSTITUCIÓN Pero la iniciativa no llegó siquiera a admitirse a trámite porque los letrados del Congreso, en un informe recogido en su día por Europa Press, avisaron de que esa ley, al suponer un indulto generalizado, "entraría en una contradicción palmaria y evidente" con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales. La última amnistía se aprobó en 1977, precisamente como paso previo a las Cortes Constituyentes. El criterio de los letrados fue asumido por la Mesa del Congreso que presidía Meritxell Batet y, con los votos de PSOE, PP y Vox, se rechazó admitir a trámite a propuesta. Unidas Podemos, como ahora Sumar, se desmarcó y apoyó la pretensión de los independentistas. Aunque tanto el PNV como Compromís estaban dispuestos a apoyar su tramitación, desde la parte socialista del Gobierno ya se advirtió de su inconstitucionalidad. El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos campo, que hoy es miembro del Tribunal Constitucional, desoyó las llamadas a la amnistía que le hizo la CUP en una sesión de control y pidió apostar por "un diálogo constructivo para resolver el conflicto catalán, pero dentro de la Constitución y las leyes". La propia portavoz del PSOE en su momento, Adriana Lastra, ya avanzó su voto en contra de la ley amnistía alegando que "no tiene cabida" en la Constitución de 1978. "Votaremos en contra", zanjó en una rueda de prensa, antes incluso de que el tema llegara a la Mesa del Congreso.