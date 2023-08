La Junta andaluza, sobre la investidura de Feijóo: "No es si habla o no con Junts, lo importante es de qué se habla"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado este lunes, acerca del debate de la inclusión de Junts entre los grupos con que se entablen negociaciones para la investidura como candidato a presidente del Gobierno del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de 26 y 27 de septiembre, que "lo importante ya no es si habla con Junts o no, lo importante es de qué habla con Junts". "Dentro de la Constitución, dentro de la ley, con luz y taquígrafos y sometido al escrutinio, por supuesto, de la opinión pública, pues a mí me parece bien que hable con los diferentes grupos parlamentarios para dar cumplimiento al mandato y al encargo de Su Majestad el Rey", ha blandido Fernández-Pacheco en una entrevista con Canal Sur Radio, seguida por Europa Press. Ha argumentado que la premisa prioritaria de esa negociación política es que "Alberto Núñez Feijóo tiene un mandato de su Majestad el Rey para conformar gobierno" y ha colegido de ello que "me parece de lo más normal en términos democráticos que esto sea así", mientras que ha razonado que "un líder político que antes de comenzar esa negociación está a cuatro escaños de la investidura, por lo menos debe tener el derecho a intentarlo". Este argumento del consejero y portavoz apunta contra las críticas del PSOE, como las de este domingo de su vicesecretaria general, María Jesús Montero, quien señaló que ese diálogo PP-Junts era "pura hipocresía", por lo que ha apuntado que "pérdida de tiempo, ninguna" y ha defendido como un ejercicio de "normalidad democrática" ese acercamiento con todo el arco parlamentario, a excepción de Bildu, único partido que supone la línea roja establecida por el PP. DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN Y CON LUZ Y TAQUÍGRAFOS "Dentro de esa normalidad democrática, lo que Alberto Núñez Feijóo está diciendo es que va a entablar una negociación con luz y taquígrafos, cosa que no estamos viendo en el lado contrario y siempre en el marco de la Constitución y la ley", ha afirmado. El consejero y portavoz ha concluido sobre las contrapartidas que estuviera dispuesto a ofrecer su partido a Junts que "Alberto Núñez Feijóo jamás va a transigir con normalizar ese tipo de situaciones, mucho menos con legalizarla o que las condenas firmes de los jueces se perdonen", al tiempo que se ha preguntado en voz alta "qué es lo que va a proponer el señor Puigdemont" y concluir que "todos los españoles saben que ese tipo de disparates que tienen que ver con amnistías, con legalización del 1 de octubre o como acabamos de ver con esos ultras radicales que han tirado chinchetas en la Vuelta Ciclista a España". Cuestionado por las expecativas que albergue la Junta de Andalucía con el futuro gobierno de España, Fernández-Pacheco ha asegurado que "para la Junta de Andalucía lo importante es que el Gobierno de España sea un gobierno leal a la Comunidad Autónoma donde más españoles viven", antes de reclamar que "lo que no puede ser es que el Gobierno de España adopte decisiones de manera unilateral, única y exclusivamente porque es lo que le interesa al presidente del Gobierno y no por lo que le interesa a los españoles". FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, CONTRAPRESTACIÓN DE SÁNCHEZ Señala la financiación autonómica como uno de los ámbitos donde se refleja las contraprestaciones a las que se verá obligado un posible gobierno de Pedro Sánchez para garantizar su investidura, por cuanto se escuchan "esas propuestas de financiación autonómica, de condonación de deuda, que no puede ser", por lo que demanda en este punto "el consenso de todos los presidentes autonómicos, en los foros que están establecidos, y no sólo y exclusivamente por la aritmética parlamentaria que Pedro Sánchez necesita para seguir cuatro años más en la Moncloa". "Eso es lo que pedimos: lealtad institucional, altura de miras y cercanía hacia la comunidad autónoma donde más españoles viven", ha afirmado el consejero de Sostenibilidad y portavoz.