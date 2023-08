José Castro: "Evidentemente hemos empezado mal; sin paliativos"

Sevilla, 28 ago (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, reconoció este lunes, después de que el equipo haya encadenado tres derrotas en el inicio de LaLiga y sea el único que aún no ha puntuado en la categoría, que "evidentemente" no le gusta "haber empezado mal" con un cero de nueve que "no admite paliativos".

Castro señaló a los periodistas, tras la tradicional ofrenda floral que el Sevilla realiza cada verano a la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis hispalense, que "el partido de la Supercopa -disputado el 16 de agosto en Atenas ante el Manchester City- exigió mucho, aunque no hay que poner atenuantes".

El presidente sevillista añadió que "no es normal que estos resultados se den", si bien pidió "un poco de paciencia" pese a que "es comprensible el enfado de los aficionados", pero puntualizó que los dirigentes deben "ser de otra pasta".

"Hace poco más de dos meses, estábamos aquí celebrando un título con este entrenador -José Luis Mendilibar-. Por favor, pido un poco de cautela y paciencia. El fútbol es como es. Cuando las cosas no salen, la gente se rebela. Yo lo siento así, pero los puntos llegarán", señaló el dirigente utrerano.

José Castro lamentó las dos decisiones arbitrales, un gol anulado al croata Iván Rakitic y un penalti revocado por el colegiado Gil Manzano después de que él mismo lo señalase, que, en su opinión, perjudicaron el pasado sábado al Sevilla ante el Girona (1-2).

El presidente sevillista indicó al respecto que "el fuera de juego no se ve por ningún lado y, lo del penalti", no lo entiende porque cuando "lo ve claramente, un árbitro de tanta experiencia no tiene que verlo en el VAR", argumentó.

"No quiero levantar nada contra nadie pero los resultados no engañan. De diez partidos que hemos jugado en los últimos cuatro años con este árbitro, hemos perdido seis, empatado tres y ganado uno. Tenemos mala suerte con este árbitro y espero que cambie el signo", añadió.

El mandatario sevillista, por otra parte, se refirió al mercado de fichajes que concluye el próximo viernes y anunció "varias entradas y salidas" de su plantilla, ya que cuenta con una estructura profesional "altamente capacitada para confeccionar un equipo competitivo".

"Este año es difícil, pero el director deportivo -Víctor Orta- trabaja mucho y bien", aseguró José Castro a la conclusión del acto religioso que tuvo lugar en la Catedral sevillana, a la que acudió la plantilla de jugadores y técnicos acompañados de los dirigentes.

La delegación sevillista, antes de esta cita y después del entrenamiento que el equipo desarrolló en su ciudad deportiva, se reunió ante la estatua dedicada en esta instalación al malogrado futbolista Antonio Puerta, en la que se depositó un ramo de flores en recuerdo de su fallecimiento este mismo día, el 28 de agosto de hace dieciséis años. EFE

1010205

lhg/agr/nam

(foto)