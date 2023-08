Génova replica que el PP "no es una secta" ante las críticas internas por hablar con JxCat

Madrid, 28 ago (EFE).- La dirección nacional del PP, en boca de Borja Sémper, ha sostenido que no son una "secta" sino un partido político en el que puede haber diferentes opiniones, en respuesta a las críticas del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, a la decisión de hablar con JxCat ante la investidura.

En rueda de prensa, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, ha defendido que Alberto Núñez Feijóo fijó la posición de la formación ayer en Soutomaior: "hablar con transparencia" y decirles a quienes tienen un proyecto de ruptura que con el PP "no cuente".

El líder del PP catalán, que no acudió a la apertura del curso político, expresó en redes sociales su rechazo a hablar con un partido "cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un rey fascista".

Ante estas críticas, la dirección nacional del PP defiende que Feijóo tenga un contacto institucional con todos los grupos salvo con EH Bildu, y recalca que no aceptará "cuestiones descabelladas" como una ley de amnistía ni un referéndum de independencia en Cataluña, una posición "inamovible" e "inquebrantable".

Génova defiende "discrepar cara a cara" con JxCat y mostrar en la ronda de contactos que hay dos modelos, el de Feijóo, que no está dispuesto a ser presidente del Gobierno a "cualquier precio" y el de Pedro Sánchez, que a juicio de los populares sí cederá y está dispuesto a "subastar" incluso el cumplimiento de la ley.

El PP reduce el diálogo al ámbito institucional del Congreso y argumenta que no es lo mismo hablar con la portavoz parlamentaria que "irse a Waterloo" a hablar con Carles Puigdemont y hablar de amnistía y referéndum como a su juicio haría Sánchez.

"Escuchar no es ceder, no es venderte, no entendemos la política como un mercadeo, queremos cambiar el guión de la política española, llevamos demasiado tiempo hablando de amnistía, referéndum de independencia", ha señalado además Sémper.

Por otra parte, el PP ha calificado de "fraude de ley" la cesión de diputados del PSOE y de Sumar a JxCat y a ERC para que conformen un grupo propio en el Congreso, a lo que se opondrán en la Mesa de la Cámara Baja, donde sin embargo tiene mayoría la izquierda.

En el Senado, donde el PP tiene mayoría en la Mesa, la formación ha pedido un informe jurídico ante la pretensión del PSOE de ceder senadores a JxCat y al PNV.

La decisión de conversar con JxCat ha sido defendida este lunes por dirigentes del PP en Andalucía, Castilla-La Mancha o por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, mientras que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y en concreto su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha evitado opinar al respecto. EFE

ml-eaa/jlp