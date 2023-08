Garly Sojo: "Sabíamos que no iba a ser fácil, que iba a ser un partido comprometedor"

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- El alero de la selección venezolana Garly Sojo, que anotó 13 puntos y capturó 7 rebotes en la derrota (75-81) de este lunes frente a Cabo Verde, destacó que el conjunto sabía que "iba a ser un partido bastante comprometedor" ya que venían de una derrota (frente a Eslovenia) y confesó que sabían que "no iba a ser fácil".

"Lamentablemente no pudimos obtener la victoria el día de hoy. Seguimos a jugar duro igual que ellos pero no fue no suficiente", manifestó. EFE

