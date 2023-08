El PSOE cree que CyL vivirá un "déjà vu" electoral, con Vox "domesticado por el PP" y avisa: "saldremos a ganar"

La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, cree que Castilla y León vivirá un "déjà vu" electoral, con un Vox "completamente domesticado por el PP" y advierte de que su partido "saldrá a ganar" en cualquiera de los dos escenarios, incluido el del adelanto electoral. "Vamos a ver si aquella derecha que venía a caballo, ultramontana y completamente domesticada por el Partido Popular de Mañueco, tiene capacidad de reacción o quiere firmar su funeral", ha señalado la socialista durante su comparecencia ante los medios donde ha querido analizar el escenario político actual. Un escenario, ha explicado, que tiene mucho que ver con la Comunidad, ya que, ha apuntado, fue en Castilla y León donde el PP de Alberto Núñez Feijóo autorizó el "primer pacto con la ultra derecha de Vox". "Nosotros le pedimos que le hicieran un cordón sanitario y ahora son el resto de partidos los que se lo hacen a él", ha resumido Sánchez. En este sentido, ha augurado que el PP será "incapaz" de gobernar España "en tanto en cuanto no deje de pactar con la extrema derecha, hasta 135 pactos". "Aquí, en Castilla y León, comenzó su incapacidad, su imposibilidad de gobernar España y su máxima decadencia en Castilla y León", ha continuado. Al hilo de estas palabras, considera que la Comunidad vive un "déjà vu", donde se vuelve a ver al "ínclito vicepresidente derechista", en referencia a Juan García-Gallardo, decir que las relaciones con el Partido Popular pasan "por un momento muy bueno". "Es lo mismito que decía Igea cuando le adelantaron a traición, como sólo sabe hacer las cosas Alfonso Fernández Mañueco, las elecciones", ha advertido. Para Sánchez, comienza "una nueva época" de relaciones entre el Partido Popular y la "extrema derecha". "Y a mí me va a hacer gracia ver cómo se van a relacionar. ¿Va a seguir la extrema derecha siendo el corderito amable y manso del Partido Popular? Pues les ha ido muy bien. Y si no que pidan el teléfono del grupo mixto. Solamente los hemos visto hacer seguidismo del Partido Popular en las, hasta cuando se equivocan en las votaciones de los presupuestos se equivocan juntos. Vox, aquella derecha que venía a caballo, ultramontana, completamente domesticada por el Partido Popular de Mañueco, vamos a ver si tienen capacidad de reacción o si quieren firmar su funeral", ha argumentado. De ahí que su formación, "donde empezó todo, origen y epicentro de lo que es la situación política y social de España en este momento, comienza también un nuevo ciclo político, marcado por las relaciones entre el PP y Vox". "Pero, por supuesto, con un Partido Socialista que tiene mucho que decir, que va a marcar la iniciativa aquí, que va a devolverle al parlamento la iniciativa que le niega el Partido Popular y la extrema derecha", ha reflexionado. Al PSCyL, en palabras de su secretaria de Organización, le da "exactamente igual si adelantan elecciones o si llegan a término". "Saldremos a ganarlas. Y sí, queremos recordar que en las últimas elecciones generales Vox sufrió una debacle, un descalabro, que no es capitalizada totalmente por el Partido Popular y que además el Partido Socialista también aumentó en número de votos, 23.000 más. Saldremos a ganar las próximas elecciones", ha zanjado.