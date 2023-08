Dos años y medio de prisión por romper la nariz a su pareja y amenazarla en una discusión

València, 28 ago (EFE).- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la sentencia de dos años y medio impuesta a un hombre por romper la nariz de un cabezazo a su compañera sentimental y amenazarla cuando ésta rompió la relación.

Según consta en la sentencia, hecha pública este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los hechos se produjeron en octubre de 2018, cuando el procesado acudió al domicilio de la víctima y, tras discutir con ella, le dio un cabezazo que le fracturó la nariz.

Posteriormente y "ante la no aceptación de dicha ruptura", el procesado envió mensajes y llamadas al teléfono de la denunciante "causando intranquilidad y desasosiego" en la víctima.

Estas amenazas llegaron al extremo de que la denunciante avisó a la Policía Nacional en julio de 2019 para que acudiese a su puesto de trabajo ante el temor de que su expareja se personase en el mismo, tal y como había anunciado.

En los meses siguientes, el hombre siguió pidiendo insistentemente a la mujer que retirase la denuncia y que volviese con él, con mensajes como: "Y no pongas todo mas difícil, a ver si lo entiendes ya, si no me cago en tus muertos y te kemo la casa. Como me rayes y veras lo ke vas pagar entonces puta reprimida", "tengo cojones a esto y pamas de mi no te ries mas puta" o "y esta tarde a las 6 estoi en tu trabajo en la puertecita" (sic).

En el juicio celebrado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Valencia se impuso al condenado las costas del proceso, que se le han retirado tras estimar parcialmente su recurso la Audiencia Provincial. EFE

jfg/cbr/ram