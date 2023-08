Chapado: "No creo que haya país más interesado que nosotros en salvar la marcha"

Budapest, 28 ago (EFE).- Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, y vicepresidente de World Athletics, aseguró que "no hay país más interesado" que España en salvar la marcha, disciplina en la que ha conquistado cuatro oros en los Mundiales de atletismo de Budapest, con las victorias de María Pérez y Álvaro Martín en 20 y 35 kilómetros.

La marcha es, sin duda, la disciplina que más alegrías da tradicionalmente a España. Cuestionada por el Comité Olímpico Internacional, que ha retirado del programa competitivo los 50 kilómetros y también los 35, sustituyendo ésta última distancia por un relevo mixto en distancia maratón, Chapado fue tajante.

"La marcha se salva trabajando. No creo que haya país más interesado que nosotros en salvar la marcha. Quiero poner en valor las medallas de la marcha. Muchas veces parece que son medallas de segunda división y no es verdad. Desde 2015 no conseguíamos medallas en este campeonato. En Doha fue muy duro y eran los mismos atletas. En Tokio fue duro porque no hubo resultados pero faltó esa pizca de suerte", argumentó.

"María Pérez y Álvaro Martín han dado un paso al frente de calidad y han dominado la marcha y el año que viene no creo que haya nadie con más potencial que nosotros para luchar por todo. Hay que trabajar con World Athletics, con los demás miembros, con la Comisión de Atletas", comentó.

"Creo que se ha dado un paso importante de poner la marcha al mismo nivel que estaba la pista. El escenario, la Plaza de los Héroes, es algo diferente a lo que habíamos visto. Creo que a nivel nacional es algo también que tenemos que hacer. En París, va a tener el escenario más bonito que jamás hubo para poder difundir el valor que tiene la marcha. Además, también hay que conectarlo con la parte de salud porque más allá del alto rendimiento es una actividad que puede provocar salud", apuntó.

El presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe, no acudió ninguno de los tres días de competición a presenciar la marcha aunque sí estuvo en el maratón femenino, también celebrado en la calle, y en la pista del Centro Nacional de Atletismo.

"No soy yo quién tiene que justificar o no la presencia de Coe en ningún sitio. Me consta que tiene una agenda muy complicada, incluso con el Gobierno. World Athletics somos todos y hubo varias personas que estuvieron allí. Ximena Restrepo (vicepresidenta) y yo hemos estado. No debemos sacar las cosas de contexto", dijo.

"A día de hoy, nunca se ha planteado sacar la marcha de los Juegos. Sabéis cuáles son las versiones del COI de reducir eventos y reducir atletas y esa es nuestra lucha. No de ahora sino de hace treinta años con el triple o el martillo. Es una lucha permanente entre deportes y es nuestra responsabilidad luchar por mantener nuestro patrimonio atlético y defender esa generación nueva de atletas que salen, entrenadores y federaciones", apuntó.

"¿Os imagináis lo que sería nuestros resultados sin la marcha?. La financiación, el apoyo, la visibilidad, todo sería diferente. Es un evento que hay que mantener y se merece respeto. Hay que darle valor y vamos a trabajar en ello", concluyó. EFE

