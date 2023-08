A Sémper no le consta que Feijóo haya llamado a Sánchez para reunirse y enmarca el encuentro en normalidad institucional

El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha asegurado que no le consta que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, haya llamado todavía al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para concretar la fecha y hora de la reunión y hablar del debate de investidura del candidato 'popular'. "No me consta. Supongo que a lo largo de las próximas horas tendremos alguna noticia", ha señalado Sémper en una entrevista este lunes en RNE, recogida por Europa Press, en la que además ha saludado que Sánchez "esté dispuesto a hablar con el vencedor de las elecciones", ha añadido. En este sentido, Sémper ha enmarcado esta reunión entre ambos líderes en la "normalidad institucional" ya que, asegura, la política española "está desbaratada en el sentido de que los partidos no hablan entre sí, hay demasiado ruido y poco contenido", ha apuntado. "Llevamos demasiado tiempo hablando de amnistías, hablando de referéndum de independencia, hablando de independentistas y muy poco tiempo se le está dedicando a la política española, a hablar de los problemas que tienen los ciudadanos españoles", ha recriminado. En otro punto, preguntado por la relación entre Feijóo y el líder de los 'populares' en Cataluña, Alejandro Fernández, tras su negativa a hablar con Junts, Sémper ha destacado que los partidos políticos no son "sectas" y que "está bien que haya voces matizadas sobre realidades diferentes". "Si no existiera eso, ¿para qué queremos tantos políticos y tantos diputados y tantos senadores? Porque si todos pensamos lo mismo y decimos lo mismo, amén Jesús... pues resulta que somos un partido político, no somos una secta", ha matizado. Al hilo, el vicesecretario de los populares ha insistido en que el Partido Popular no va a ofrecer "nada a ninguna formación política" sino hablar de "contenidos, de profundidad, de la política. Recuperar la política", ha señalado. Al ser cuestionado por el préstamo de diputados del PSOE y Sumar a ERC y Junts para que estos tengan grupo propio en el Congreso de los Diputados, Sémper a reprochado que "tirando de chequera es fácil hacer amigos" y que la cesión de diputados por parte del PSOE a estas formaciones supone una "serie de condiciones que los resultados electorales no les han proporcionado" y, a su juicio, es un "fraude de ley".