Temas del día de EFE España del domingo 27 de agosto de 2023

PARTIDOS PP

Castillo de Soutomaior (Pontevedra) - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, inaugura el curso político con un acto en el que reunirá a varios de sus barones, antes de iniciar su ronda de contactos para buscar apoyos para la investidura.

TIEMPO VERANO

Madrid - En un fin de semana anómalo para agosto con un brusco descenso térmico, tras una intensa ola de calor, las lluvias y tormentas sacudirán hoy al nordeste, Levante y Cantábrico, y además en el interior peninsular las rachas de viento serán muy fuertes.

DESEMPLEO MAYORES

Madrid - El 47 % de todos los parados de larga duración, los que llevan más de dos años buscando empleo, tiene más de 50 años, reflejo de la dificultad de este colectivo para encontrar una oportunidad laboral incluso en un contexto de fuerte recuperación del empleo.

EXPOSICIONES BARCELONA

Barcelona - La relación de amistad entre Picasso y Miró, y una retrospectiva del artista realista Antonio López son las exposiciones estrella de la temporada de otoño en Barcelona, en la que también se analizará el vínculo entre cine y espionaje y los retos de la Inteligencia Artificial.

QUESO CABRALES

Arenas de Cabrales (Asturias).- La subasta por el mejor queso de Cabrales del mundo espera superar los 20.500 euros pagados por la pieza ganadora en el concurso celebrado en 2019 y volver a batir un nuevo récord Guiness. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

CULTURA Y TENDENCIAS

14:00h.- Arenas de Cabrales.- QUESO CABRALES.- La subasta por el mejor queso de Cabrales del mundo espera superar los 20.500 euros pagados por la pieza ganadora en el concurso celebrado en 2019 y volver a batir un nuevo récord Guiness.

17:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL MUSICA.- Varias bandas y DJ actúan en la séptima edición del festival "Glad is the Day" que no se podrá celebra en el parque Cristina Enea por el mal tiempo previsto Salas Dabadaba (Camino Mundaiz) y Bukowski (c/ Egia)

18:00h.- Bilbao.- TOROS BILBAO.- La ganadería de Dolores Aguirre pone sobre la arena los toros que lidian Antonio Ferrera, López Chaves y Damián Castaño en la corrida que cierra la feria de la Semana Grande de Bilbao. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

20:00h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Concierto de Tomasito, dentro del X Festival Flamenco on Fire Zentral

22:30h.- La Laguna (Tenerife).- CULTURA TEATRO.- Ana Belén vuelve a Tenerife con la tragicomedia ‘Romeo y Julieta despiertan…’ Teatro Leal

