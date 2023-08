Mariona Caldentey: "Que se haga justicia será lo mejor para el fútbol español"

Palma, 27 ago (EFE).- La campeona del mundo Mariona Caldentey, integrante de la selección española de fútbol femenino, ha reiterado este domingo su apoyo y el de sus compañeras de equipo a Jennifer Hermoso, con ocasión del acto de homenaje que ha recibido en su localidad natal de Felanitx (Mallorca).

Hermoso y las futbolistas del combinado nacional junto a otras 80 compañeras negaron, en una nota conjunta, que el beso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y suspendido del cargo por la FIFA, fuese consentido.

"Nosotras hicimos un comunicado con todas la jugadoras para que quedara muy claro nuestra opinión y de todo el equipo para dar soporte a Jenni. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado y es bueno que se haga justicia. Será lo mejor que le puede pasar al fútbol español", dijo Caldentey en declaraciones a IB3 Televisión.

La futbolista mallorquina también se refirió al título del mundo y admitió que se quedó "un poco en shock" al finalizar el partido de la victoria (1-0) ante Inglaterra.

"Me quedé un poco en shock, no sabía ni qué pensar ni qué hacer, no me lo podía ni creer", admitió Caldentey tras la calurosa acogida que le brindó Felanitx.

"Estoy emocionada y contenta de todo lo que me está pasando. Me siento valorada y querida", dijo la autora de la asistencia a Olga Carmona en el gol del triunfo ante la inglesas en el estadio Accor Stadium de Sidney (Australia).- EFE

