Las imágenes de la jornada 3

ANCELOTTI LANZANDO SU CAJA DE CHICLES AL CÉSPED

El triunfo del Real Madrid en Balaídos se recordará por el enfado de Carlo Ancelotti cuando el partido se mantenía igualado y Rodrygo Goes falló un penalti. No funcionó la cadena de comunicación. La orden que el técnico italiano trasladó a través de Fede Valverde, no llegó a tiempo. Debía lanzar Luka Modric pero los jugadores fueron los que tomaron la decisión y el resultado fue el segundo penalti consecutivo perdonado en un momento clave del encuentro.

Ancelotti, elegante con traje y corbata, reaccionó en el banquillo sin poder controlar su enfado. La caja de chicles que habitualmente se lleva a la boca para calmar los nervios a base de goma de mascar, la lanzó indignado contra el césped. Posteriormente, en rueda de prensa, no lo suavizó: "no hay libertad para elegir el lanzador, no sé que ha pasado. Le dije a Valverde que tenía que tirar Luka pero ellos han elegido a Rodrygo y no he tenido el tiempo necesario. Me ha molestado, un poco sí. Ha sido un malentendido".

LA SONRISA DE YAMAL

"Yo estaba asustado con 18 años", recordó Xavi Hernández de su debut con el Barcelona tras asistir desde un palco de La Cerámica, donde presenció el partido sancionado, una exhibición futbolística de un niño de 16 años llamado Lamine Yamal.

Como si en un parque de su barrio jugase, Yamal da el salto a la élite del fútbol español con un descaro abrumador para encarar rivales y generar acciones de peligro cada vez que aparece por banda derecha. Desde ahí puso el pase de gol a la cabeza de Gavi y lanzó un eslalon hacia dentro antes de soltar un latigazo que rozó el portero, repelió el poste y acabó en el gol del triunfo de Lewandowski. El canterano lo celebró a lo grande, sintiendo su protagonismo, con una sonrisa que no se le borró ni en el banquillo presenciando el final del partido instalado en una nube.

LA CHARLA DE MÍCHEL

La evolución de las retransmisiones de LaLiga ofrece momentos desde dentro de mucho valor. Las charlas de los técnicos en la pausa de hidratación son joyas que muestran su estilo en consignas directas a los jugadores en segundos que aprovechan al máximo. El Girona, que firma el mejor arranque en Primera de su historia con siete de nueve puntos posibles, vencía en el Ramón Sánchez-Pizjuán pero sentía la presión que desde la necesidad lanzaba el Sevilla.

Míchel, que siempre quiere el balón que tan buen trato le daba con su zurda en el Rayo como jugador, pidió a sus futbolistas "personalidad" para pedir la pelota y quedársela. "Amagar, esconder, jugar como en la calle". Olvidarse de la presión y regresar a la infancia, al juego de barrio en partidos sin fin. Por segunda campaña consecutiva acabó saliendo victorioso de la casa del Sevilla y marcando nuevos registros del Girona.

LA DESESPERACIÓN DE MURIQI

Desesperado ante la mala fortuna en un penalti bien lanzado en el Nuevo Los Cármenes de Granada, engañando al portero rival con el cuerpo pero ajustando tanto su disparo que el poste, por su parte interior, repelió su lanzamiento para impedir el empate del Mallorca.

Tras el disparo al travesaño ante la UD Las Palmas, es la segunda pena máxima que perdona el referente goleador del Mallorca. Vedat Muriqi firmó hasta quince tantos decisivos para su equipo la pasada campaña. En esta sigue sin estrenarse y perdonó dos acciones claves en duelos ante rivales directos por la permanencia. Su sequía comienza a inquietar en la isla tras 270 minutos sin celebrar un gol.

LA CRESTA DE UNAI GÓMEZ

A los 66 minutos entraba en el campo en lugar del capitán Iker Muniain. A los 84, Unai Gómez, vivía un momento que jamás podrá olvidar en su vida. El segundo de la lista en apenas dos semanas tras su debut en San Mamés frente al Real Madrid con 20 años.

Inició un contragolpe con el Betis volcado en busca del empate, encontró la velocidad de Iñaki Williams, acudió con fe a área rival como centrocampista con vocación ofensiva que es, para encontrar el rechace de Rui Silva al remate de Asier Villalibre y estrenarse como goleador con el primer equipo. Su explosión de alegría mostró un sentimiento profundo de un canterano por su club, la comunión con la afición especial de San Mamés y el gesto que ya es marca de la casa, la cresta creada con su mano sobre la cabeza. EFE

