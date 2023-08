Kiplangat: "He hecho realidad un sueño, ahora espero ser campeón olímpico"

Budapest, 27 ago (EFE).- El ugandés Victor Kiplangat, que se proclamó campeón del mundo de maratón en Budapest, dijo haber hecho "realidad un sueño" a falta de once meses para los Juegos Olímpicos de París, en los que espera conseguir el oro.

Kiplangat, ganador del maratón de los Juegos de la Commonwealth en 2022, ganó el maratón de Budapest con 2h08:53 y acabó con el dominio de los etíopes en esta prueba en los Mundiales, ya que Lelisa Desisa ganó en Doha 2019 y Tamirat Tola en Eugene 2022.

"Este era mi sueño y por fin se ha hecho realidad. El año pasado fui campeón de los Juegos de la Commonwealth y eso me hizo pensar que este año debía ser campeón del mundo. Ahora mis plegarias han sido escuchadas y espero que el año que viene en París me convierta también en campeón olímpico", dijo Kiplangat, al término de la carrera.

"La carrera fue dura porque hacía mucho calor pero me he sentido cómodo, porque me he preparado bien para este tiempo. Sabía que era posible porque me había entrenado bien y ganar se convirtió en una misión. Cuando llegué al kilómetro 30 sabía que me sentía fuerte y decidí apretar. Tenía mucha energía y eso me permitió avanzar. Luego, en el kilómetro 35, pude volver a acelerar para ganar", concluyó. EFE

