Katir: "Ingebrigtsen es un ejemplo a seguir, ojalá algún día pueda ser un líder como él"

Budapest, 19 may (EFE).- El español Mohamed Katir, que se proclamó subcampeón del mundo de 5.000 metros en Budapest, se mostró eufórico por su medalla de plata, lograda gracias al "poder de la mente", y elogió a su principal rival sobre la pista, el noruego Jakob Ingebrigtsen, del que dijo que es "un ejemplo a seguir y ojalá algún día pueda ser un líder como él".

Katir paró el crono en 13:11.44, solo por detrás de Ingebrigtsen, que lo hizo en 13:11.30 y revalidó la corona de campeón del mundo que también logró en 2022 en Eugene (Estados Unidos).

"Cuando quería pegar un cambio al final quería que fuera definitivo, que no me pasara nadie, pero me ha pasado Jakob, que es el mejor atleta de la actualidad. Para ganar a ese tío hay que dar lo máximo de ti", dijo Katir, que reconoció que pensaba que "iba a ganar aunque las piernas ya duelen".

Katir logró la medalla de plata tras recomponerse del duro varapalo que sufrió hace una semana cuando quedó eliminado en la ronda clasificatoria de los 1.500 metros.

"La importancia de esta medalla es el poder de la mente. Si tu mente dice que puedes, aunque estés físicamente reventado, es que vas a lucharlo, aunque tu cuerpo no quiera. Es jodido no estar en la final de 1.500. Con mi nivel tenia que estar en la final, me dio mucha rabia, pero así es el deporte", confesó.

"Para preparar esta carrera cambié el chip viendo los entrenamientos en Sierra Nevada con Thierry Ndikumwenayo y gracias a mi entrenador, Gabriel Lorente, mi manager, Miguel Ángel Mostaza, y mis padres. Ellos creen en mi. Saben que si yo creo en mi puedo estar luchando contra quién sea. Por eso hoy corrí más relajado porque si voy con rabia me veo más tenso, más agarrotado", manifestó.

Uno de los mejores momentos del campeonato mundial fue este duelo protagonizado por Jakob Ingebrigtsen y Mohamed Katir, dos atletas de enorme ambición que cada vez que se enfrentan levantan al público de sus asientos.

"A Jakob le tengo un gran respeto, es un gran atleta, quizá el mejor de la historia con Hicham El Guerrouj, pero es que a Hicham tampoco le he visto competir en directo. Jakob es un ejemplo a seguir. Ojalá algún día pueda ser un gran líder como él. Teniendo su mentalidad puedo ser líder aunque sea un año o dos", señaló.

El próximo objetivo de Katir son los Juegos Olímpicos de París. "Me gustaría una medalla olímpica, de cualquier color", subraya.

"Para tener una medalla tienes que tener una grandiosa marca. Gente de 12:40 se quedó sin podio. Antes daba más importancia a la marca que a la medalla pero ahora no, prefiero la medalla, y si puede ser olímpica mejor", apuntó.

El atleta murciano volvió a hablar de su eliminación en la ronda clasificatoria de 1.500 metros, en la que también cayó otro español, Adel Mechaal, que al quedarse fuera de la final criticó la cercanía del Campeonato de España con el Mundial y lo "tostados" que llegaron ambos a Budapest por esa circunstancia.

"No sé nada. Nunca me he relacionado con él para hablar de entrenamientos. Yo creo que tenemos una mentalidad distinta. Cuando pierdo prefiero no decir nada a estar rabiando y decir no me ha salido esto, me cago en todo y estar llorando. Prefiero estar en una esquina pensando que me ha salido mal más que estar conversando y dando explicaciones", dijo.

"Sé que es muy egoísta no hablar pero soy así. Ya de por sí me cuesta relacionarme. La gente puede pensar que no doy la cara pero no sé qué decir. Si he perdido qué voy a decir. Si me cuesta hablar con mis padres imagínate hablar con gente que nunca he visto en persona. Prefiero cuando esté relajado decir lo que me duele", señaló.

El atleta murciano desveló que antes de la final de 5.000, en la pista de calentamiento, pidió que estuviera su manager, Miguel Ángel Mostaza. "Lo pedí porque me da bonitos discursos de motivación. Me ha hecho creer quién soy, me ha ayudado. Me hizo un resumen del año entero, me hizo recordar lo pasado en Florencia y Boston. Me dice: 'sabes que eres de lo más rápidos, cree en ti y lucha por las medallas", concluyó. EFE

