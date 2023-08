Juan Núñez, de promesa a realidad

Tomás Frutos

Yakarta, 25 ago (EFE).- Hace un mes, Juan Núñez no estaba ni entre los 16 convocados que fueron a la gira preparatoria de amistosos por el sur de España. Este sábado, en el estreno mundialista de España ante Costa de Marfil (94-64) fue titular y ejerció de líder táctico de 'La Familia'. Lo de Juan Núñez no es otro caso más de evolución, es un jugador especial, uno que ya no volverá a ser una promesa porque es ya toda una realidad.

Hace no tanto, Juan Núñez (Madrid, 2004) era 'Juanito'. Ya no. La baja de Ricky Rubio y de Lorenzo Brown le han abierto el camino mucho antes de lo esperado. Un camino que tarde o temprano iba a cruzar, pero en otras circunstancias.

Sin embargo, casi como si hubiera sabido desde el principio que esto iba a pasar, que iba a jugar su primer Mundial, Juan Núñez ha recogido el testigo y la responsabilidad que en un principio no le iba a tocar con la naturalidad de quien se sabe preparado para el reto, aunque con la humildad de un joven que no quiere dejar de ser una esponja para aprender todo lo que pueda de una generación dorada que viene de ganar un Eurobasket y un Mundial.

"Juan está respondiendo genial, con los errores comprensibles. Irá mejorando poco a poco", valoró el seleccionador, Sergio Scariolo, tras su debut ante Costa de Marfil.

"Estamos satisfechos con sus actuaciones. La confianza que tenemos en él es obvia. Hemos anticipado su entrada en el equipo, es algo que iba a pasar pero que con las bajas de Ricky y Lorenzo se ha acelerado. Sigue muy atento los consejos y muestra esa voluntad de no fallar", añadió sobre el exjugador del Real Madrid.

"La edad le permite cometer más errores de la cuenta, pero está respondiendo más rápidamente de lo que podíamos pensar", completó.

Y no es que sean halagos vacíos para darle confianza a un jugador nuevo. Scariolo no es de esos y, de hecho, lo demostró en la misma rueda de prensa hablando del partido de otro debutante como Santi Aldama al que, a diferencia de Núñez, le costó entrar en calor.

"Santi ha jugado su primer partido de un gran campeonato en su vida y, obviamente, ha pagado un poco los nervios. Tenemos mucha confianza en él y creemos que puede ayudarnos", comentó el italiano.

"Se tiene que convencer de hacer cosas, de poder ser agresivo, de tirar si está abierto, de jugar a un ritmo alto...", añadió.

Por eso lo de Juan Núñez no es algo al uso, no se ve todos los días. A sus 19 años tiene la madurez de alguien que lleva a sus espaldas varias grandes citas; así como la personalidad para llegar a un grupo nuevo y ponerse a los mandos.

Una confianza que se ha ganado también durante los entrenamientos y la gira de amistosos previos al mundial, justo en el momento de mayores dudas de la selección, mermada por las bajas de Lorenzo Brown y, especialmente, por la de Ricky Rubio, que abandonó la concentración para cuidar de su salud mental.

Núñez ya sabe también lo que es ganar con su equipo. El joven base abandonó las filas del Real Madrid y firmó por el Ratiopharm Ulm de la Bundesliga alemana. En su primera temporada lejos de casa, el madrileño, que promedió 8,1 puntos, 4,2 asistencias, 3,3 rebotes y 1,2 robos, levantó el título de la competición doméstica dejando por el camino a favoritos como el Bayern de Múnich.

Juan Núñez es ya una realidad del baloncesto español. Su nivel, su madurez y su personalidad serán una de las bazas principales de España en la defensa de a corona mundial lograda en China hace cuatro años. Con solo 19 años, Núñez ha dejado atrás el papel de promesa para, con precocidad, confirmarse como una de las sensaciones españolas en la travesía por el sudeste asiático. EFE

tfc/og