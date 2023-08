El Racing quiere recuperar las buenas sensaciones del debut

Santander/Huesca, 27 ago (EFE).- El Racing de Santander, tras la derrota la pasada jornada en Cornelia (2-0), buscará ante la SD Huesca recuperar las buenas sensaciones que ofreció en el debut liguero y, con ello, volver a cimentar en convertir El Sardinero en un fortín sus opciones de permanencia en la categoría.

El técnico verdiblanco, José Alberto, repitió alineación en las dos primeras jornadas, pero para esta ya ha anunciado que lo más probable es que haya cambios, ya que él no es muy dado a repetir el once.

“No me gusta repetir alineación y quizás me haya arrepentido después, pero creo que el equipo se lo merecía y el plan de partido era similar al de la primera jornada, aunque no salió bien”, comentó el técnico verdiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro.

Pese a ello, José Alberto señaló que, aunque ante el Espanyol tuvieron más el balón (54% de posesión) que contra el Eibar (34%), “lo importante es que cuando lo tengas sepas qué hacer con él y el otro día faltaron agresividad y profundidad”.

De cara al encuentro frente a la SD Huesca, el entrenador del Racing de Santander seguirá sin poder contar con los lesionados Dani Fernández y Jorge Pombo, pero confirmó que Lago Junior estará disponible y apunta al once titular.

José Alberto está a la espera también de la llegada de algún futbolista, sobre todo para reforzar el ataque, más aún tras las salidas de Marco Camus, al filial del Valencia, y de Matheus Aiás al fútbol portugués, lo que dará algo de margen salarial al Racing para incorporar fichajes.

La SD Huesca viaja a tierras cántabras con la baja de Rubén Pulido por lesión muscular y con la intención de recuperar los puntos perdidos el pasado lunes en casa ante el Tenerife.

El equipo oscense además de cosechar una derrota ante sus aficionados mostró una muy mala imagen, incluidos los errores que le costaron los dos goles encajados, ya que en ningún momento del partido dio sensación de poder revertir la situación ni de darle la vuelta al marcador.

El regreso del centrocampista Javi Martínez, otra vez en calidad de cedido por parte del Osasuna al conjunto azulgrana, hace que la línea medular, que era la que era necesario reforzar, ahora se ve más fortalecida, y, en consecuencia, el equipo oscense se pueda mostrar como un equipo más sólido y no tan vulnerable como ha demostrado en las dos primeras jornadas.

En cuanto a la alineación que podría presentar “Cuco” Ziganda para el partido ante los santanderinos sería en principio diferente al del último encuentro tanto en la defensa, tanto en el lateral derecho, dando entrada desde el principio a Miguel Loureiro en detrimento de Juanjo Nieto, como en el centro de la zaga, con la vuelta al equipo titular de Jeremy Blasco al entrar por Rubén Pulido.

En el medio del campo se prevé que ya salga de inicio en la línea medular Javi Martínez a pesar de haber empezado a entrenar con el Huesca a mediados de esta semana, después de ser cedido por el Osasuna.

Delante es seguro Samuel Obeng, que podría estar acompañado bien por Gerard Valentín, que no acaba de empezar bien la temporada, o por el otro extremo Joaquín Muñoz, aunque ninguno de estos dos jugadores han comenzado el campeonato como cabría esperar de ellos.

Alineaciones probables:

Racing de Santander: Joakin Ezkieta; Mantilla, Germán, Rubén Alves; Lago Junior, Íñigo, Sangalli, Aldasoro, Íñigo Vicente; Ekain.

SD Huesca: Alvaro Fernández; Loureiro, Blasco, Jorge Pulido, Martos, Vilarrasa; Javi Martínez, Kortajerena, Sielva; Joaquín o Gerard Valentín, y Obeng.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité riojano)

Campo: Campos de Sport de El Sardinero

Hora: 21.30

EFE

1011177

1010601

lhv-mp/lef