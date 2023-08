El presidente de Canarias denuncia una "enorme pintada" en su casa con alusiones directas a su persona

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado este domingo una "enorme pintada" con alusiones directas a su persona que han aparecido en la mañana de hoy en su domicilio de La Laguna, en la isla de Tenerife. "Hoy amanece mi casa con una enorme pintada y una alusión directa a mí. He presentado denuncia", expuso el también secretario general de Coalición Canaria en su perfil oficial de X (Twitter). Asimismo, Clavijo agregó en su publicación que "el vandalismo no es la respuesta a ningún conflicto o discrepancia. Es propio de quien no entiende que en democracia ni todo vale ni todo se puede permitir".