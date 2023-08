El PP gallego sigue confiando en Feijóo: Serás el presidente de España, sin ninguna duda

Soutomaior (Pontevedra), 27 ago (EFE).- El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, ha mostrado nuevamente el respaldo a Alberto Núñez Feijóo, y ha confiado en que consiga alcanzar la presidencia del Gobierno pese a la dificultad de reunir los cuatro apoyos que le faltan para lograr la mayoría para la investidura (176 diputados).

“Serás el presidente de España, sin ninguna duda”, ha expuesto Rueda, aunque ha pedido a su predecesor en el cargo que para alcanzar la presidencia del Gobierno, no acepte “rescates imposibles” ni ceda “a ningún chantaje”.

El máximo mandatario autonómico gallego ha insistido en que “Galicia está convencida de que no vale otra España, de que no vale una España asimétrica, donde unos van a perder para que otros tengan que ganar” porque el pasado 23 de julio, los ciudadanos demostraron que no quieren “una España egoísta, ni nacionalismos excluyentes”.

Bajo esta premisa y con un objetivo claro “lucharemos todos por tener un presidente que va a ejercer su labor sin ataduras, sin hipotecas y debiéndose a todos por igual”, ha afirmado.

Rueda ha dicho que todo el PP se siente “orgulloso” de Núñez Feijóo como el líder de un partido que ha conseguido ganar “las elecciones municipales, las autonómicas en muchísimos sitios y también las generales”.

Son logros, todos ellos, que deben hacer -a su parecer- que el líder del PP sea el presidente del Gobierno. “Espero que sea ya y si no es ya, va a ser en todo caso”, ha sentenciado al tiempo que ha pedido confianza porque con los resultados obtenidos en los pasados comicios no vale “rendirse” ni pensar que “no pudo ser”.

Rueda ha agradecido la presencia a todos los dirigentes del PP que hoy se han desplazado hasta Soutomaior y, especialmente, al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que ha estado sentado junto a Núñez Feijóo.

Junto al anfitrión, también han estado presentes los presidentes autonómicos de Andalucía, Juanma Moreno; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Extremadura, María Guardiola; o Baleares, Marga Prohens pero no así la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra de viaje y no ha tenido posibilidad de cambiar sus vuelos. EFE

ss/msl/jsm

1011388

(foto) (vídeo)