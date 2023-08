Arturo Menor: 'Iberia' es una película resultado de un equipo con una conexión excepcional

Huelva, 27 ago (EFE).- El biólogo, naturalista y director de cine de naturaleza Arturo Menor, considera que 'Iberia, naturaleza infinita', cinta con la que ha ganado la XVI edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla (Huelva), es "el resultado de un equipo con una conexión excepcional".

Menor recibió anoche en la gala de clausura del certamen el premio 'Luna' por el Mejor Largometraje, además del el Premio del Público y la 'Luna' a la Mejor Música Original.

El director toledano, según ha informado la organización del Festival en un comunicado, se confesó "muy emocionado porque detrás de esta película hay muchísimo trabajo de muchos profesionales, equipo técnico, naturalistas... que en este caso han tenido una conexión excepcional, y éste es el resultado".

El director compartió la reflexión de que "todas las cosas que siempre soñé hacer cuando era niño hoy son obligatorias para mí, porque yo mismo me las he autoimpuesto, como por ejemplo trabajar en la naturaleza, rodeado de animales, y todo esto me ha traído hasta este momento y a estar aquí".

La película ganadora es un largometraje documental que tiene como protagonista un águila real que ha sido expulsada de su territorio y emprende una aventura de supervivencia a lo largo y ancho de la Península Ibérica, partiendo desde las altas cumbres de la cordillera cantábrica, surcando los cielos en un periplo lleno de historias sorprendentes, hasta establecerse definitivamente en un nuevo territorio en las sierras Béticas.

El palmarés de la XVI edición del Islantilla Cineforum contempla como Mejor Cortometraje, 'Adam, the ballad of endless suffering', de Ali Kheiri y Kurdman Pouyesh (Irán); Mejor Dirección, Gwai Lou por 'Kumbang' (Malasia/España); Mejor Actriz, Rocío Suárez de Puga por 'Me llamabas Septiembre'; Mejor Actor, Gonzalo Ramos por 'Reflejo'; Mejor Guión, Fernando Bonelli por 'Me llamabas Septiembre; o Mejor Música Original a Javier Arnanz por 'Iberia, naturaleza infinita'.

Además, han sido reconocidos como Mejor Fotografía, Íñigo Hualde Suoz por 'Me llamabas Septiembre'; Mejor Dirección de Arte, Luisa Guala por Trigal, y el corto más valorado por el público ha sido 'La vida entre dos noches', de Antonio Cuesta, lo que se ha unido al Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza al cortometraje 'Sacrilegio', de Pedro Casablanc.

El Jurado Oficial ha estado presidido por la actriz Assumpta Serna, acompañada por los también actores Ana Arias y Scott Cleverdon, por el director y productor Alejandro Ibáñez y por el realizador, guionista y montador de televisión Jaime Vicent. EFE

