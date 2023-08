Ainhoa López jugará la próxima temporada en el Spar Girona

Barcelona, 27 ago (EFE).- La escolta Ainhoa López jugará la próxima temporada en el Spar Uni Girona tras terminar su vinculación con el Barça CBS y alcanzar un acuerdo con el conjunto gerundense, según anunciaron este domingo las tres partes implicadas.

La jugadora catalana llegó al Barça CBS en 2020 y en estas tres campañas ha sido protagonista en el crecimiento experimentado por la entidad azulgrana, que el curso pasado disputó la Copa de la Reina y las semifinales de la Liga Femenina Endesa en su estreno en la máxima categoría del baloncesto femenino español.

López se despidió de la hinchada barcelonista en un escrito publicado en las redes sociales: "Afición, no me esperaba estar escribiendo esto a estas alturas... Han sido meses muy complicados y llenos de incertidumbre, pero finalmente me despido del que ha sido mi club durante las tres últimas temporadas".

"He intentado darlo todo por estos colores y llevar al club lo más alto posible. Junto con mis compañeras, hemos vivido momentos históricos", añadió en su texto la escolta, que calificó como "un sueño hecho realidad" el hecho de haber jugado en el Palau Blaugrana, y también agradeció el apoyo recibido en este tiempo por sus compañeras, cuerpo técnico y afición.

López, de 26 años y 1,82 metros de altura, promedió 5,7 puntos, 2,3 rebotes y 1,7 asistencias por partido la pasada campaña en la Liga Femenina Endesa.

Por su parte, la directora deportiva del Spar Uni Girona, Laia Palau, celebró la incorporación de una jugadora que ya viene a cubrir la baja de Lashann Higgs y ya militó en el club gerundense durante la temporada 2016-2017.

"Es una jugadora que puede lanzar de tres, con capacidad de penetración, con mucho corazón y predisposición física cuando está sobre la pista. Es una jugadora nacional que nos dará identidad y que ayudará a que el núcleo de este nuevo equipo sea más fuerte", explicó Palau en declaraciones a la página web del club. EFE

