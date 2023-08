Valverde: Rubiales "ha tenido una conducta inapropiada" y debe "asumir las consecuencias"

Bilbao, 26 ago (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, considera que Luis Rubiales "ha tenido una conducta inadecuada e inapropiada" y que, ante ellas, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debe "asumir las consecuencias".

"El presidente de la Federación, igual que me pasa a mí o a otra figuras que estamos en el mundo del fútbol tenemos una responsabilidad. Tenemos cargos que son representativos en el sentido de que representamos a mucha gente, que tenemos a mucha gente detrás, y tenemos que estar a la altura en las cosas que hacemos con el cargo que representamos", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido liguero de mañana ante el Betis en San Mamés.

"Ha tenido una conducta inadecuada e inapropiada y el presidente tendrá que responder ante ello y asumir las consecuencias, no sé en que medida", añadió un Valverde que tiene claro que: "somos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos y al mismo tiempo asumir las consecuencias".

"Me pasa a mí y también le pasa a Luis Rubiales", comentó también crítico dejar crecer el "incendio" que se ha desatado con el asunto.

En es sentido cree que, "desde luego, si hay algo que no funciona, la intención tiene que ser atenuar el efecto de esa actitud no hacer que el incendio se expanda y sea todavía más grande, más grande y más grande y lleguemos a este punto de que llevemos una semana en la que no creo que nos podamos sentir muy orgullosos los que formamos parte del mundo del fútbol".

"Lo justo es centrarnos de una vez por todas en las que han sido campeonas del mundo que es algo histórico en el deporte", dijo, acordándose también de que "los marchadores (María Pérez y Álvaro Martín) que han sido doble campeones del mundo esta semana".

A Valverde, en todo caso, no le gustaría "hablar demasiado" sobre el asunto Rubiales, ya que considera que "hay muchas cosas buenas en el mundo del fútbol" y espera que "esto sirva para que vayamos avanzando en determinadas cuestiones".

"Está claro que los tiempos que corren son de una manera y tenemos que responder ante ellos. Y tenemos que tener unas conductas acordes a la responsabilidad que tenemos y de las circunstancias", subrayó el que fuera también entrenador del Barcelona, el Valencia y el Villarreal, entre otros equipos.

Sobre lo que no se quiso posicionar Valverde es sobre si Rubiales debe dimitir o no, ya que lo considera "una decisión personal". "Sobre si alguien tiene que presentar la dimisión o tiene que ser cesado son los mecanismos que existen los que tienen que actuar y si alguien tiene que presentar su dimisión es una decisión personal, algo que tiene que decidir la propia persona", opinó.

"Yo tengo claro lo que haría, pero lo que pueda hacer otra persona puede depender de la percepción que tiene de lo que hace", añadió. EFE

