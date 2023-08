Rakitic: "El trabajo del equipo no se devuelve en puntos"

Sevilla, 26 ago (EFE).- El centrocampista croata Iván Rakitic destacó este sábado, tras el 1-2 ante el Girona, que, pese a la derrota, han "hecho un buen partido, llegando muchísimas veces, pero el trabajo del equipo no se devuelve en puntos".

"Los pequeños detalles no salen a nuestro favor. Tenemos que trabajar todavía más para que salgan esas cosas. Es una pena que el equipo no haya sacado nada", lamentó el centrocampista, quien puntualizó que este arranque tan malo no puede compararse al de la anterior campaña.

"No tiene nada que ver con el año pasado. Este año hacemos muchas cosas muy bien y el año pasado no llegábamos, pero hay que trabajar para sacar los puntos que necesitamos", señaló Rakitic, quien también se refirió a las decisiones del VAR con el gol anulado y el penalti no señalado a su equipo.

“Ya que grabamos tanto, que los árbitros también se pongan delante de los micrófonos para explicar qué hacen. Me parece que no entienden el juego y un día pitan y otro día les llama el VAR o para sacar una línea de fuera de juego tardan tres minutos", subrayó. EFE

1010205

lhg/agr/gcf