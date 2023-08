Noah Lyles: "No se puede hacer mejor"

Budapest, 26 ago (EFE).- El estadounidense Noah Lyles, triple campeón del mundo en Budapest tras sumar en la penúltima jornada el oro del relevo 4x100 a los de 100 y 200 metros, declaró que "no se puede hacer mejor" y calificó de "sensacional" el campeonato realizado.

Noah Lyles ha sido uno de los grandes protagonistas del Mundial. Llegó a Budapest con el objetivo de llevarse tres oros en 100, 200 y el relevo 4x100 y lo ha cumplido. El último con el relevo 4x100 junto a sus compañeros Chris Coleman, Fred Kerley y Brandon Carnes.

"Este es el tercer oro para mí en el Mundial y es sensacional, increíble. No se puede hacer mejor. Está fuera de control todo", dijo el atleta del Club Adidas, que subrayó que "las carreras individuales son un negocio, pero el equipo es divertido".

"Todos sabemos que somos rápidos. No tenemos que preocuparnos de si vamos a ganar. Sólo se trata de darnos caña y confiar los unos en los otros. Es divertido hacer esto. No me presiono a mí mismo. Ahora mismo estoy contento, feliz de la vida, por cómo ha salido este Mundial", concluyó. EFE

