Miller-McIntyre: Puedo jugar en la posición que me pidan

Vitoria, 26 ago (EFE).- Codi Miller-McIntyre, nuevo jugador del Baskonia, consideró este sábado que puede jugar en la posición que le pidan en el campo y avanzó que puede hacer “de todo” en la cancha.

El azulgrana regresa a la Liga Endesa de la mano de la escuadra vasca con un contrato de dos temporadas y el dorsal 10 en su camiseta. “Volver a jugar en España es un aliciente, creo que es la mejor liga de Europa y ser parte de un equipo con la historia del Baskonia es fantástico”, expresó.

“Puedo jugar de base, escolta o alero si se me necesita y puedo hacer lo que pida el equipo: anotar, asistir, defender y que los compañeros se sientan bien en la cancha”, adelantó el exterior norteamericano con pasaporte búlgaro.

“Las cosas que he hecho me han traído hasta aquí, no pienso en el futuro sino en el ahora y estoy preparado para afrontar este reto”, afirmó el jugador, consciente de que se tendrá que adaptar al juego del Baskonia.

“El juego ha cambiado y nos tenemos que adaptar. En algunos partidos he anotado 20 puntos en otros dos, y en unos he repartido 12 asistencias y en otros ninguna”, dijo al explicar que es capaz de amoldarse a las necesidades del equipo.

Destacó la química del vestuario desde que llegó. “Desde el primer día siento que estoy como en una familia, todos me ayudan. Dani Díez me ha enviado 30 mensajes con consejos para estar en la ciudad y Markus (Howard) se ha ofrecido a ayudarme con la mudanza”, explicó.

A pesar de la oportunidad que le da el Baskonia de debutar en Euroliga es consciente de que tiene que “trabajar duro, seguir mejorando y los resultados llegarán”. “Me enfoco en el día a día, he tenido la misma actitud en tiempos difíciles y eso me ha ayudado”, concluyó.

El director deportivo del equipo, Félix Fernández, acompañó al jugador en su presentación y aseguró que “se va a adaptar rápidamente por su conocimiento del juego”.

“Lleva mucho tiempo en Europa, conoce la liga y hacer la pretemporada también es muy importante”, incidió el responsable de la gestión deportiva baskonista, que subrayó que es un jugador “muy completo y puede hacer muchas cosas en defensa y en ataque”. EFE

